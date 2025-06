Thiene è ufficialmente tra le 40 “Città del Formaggio” In Italia. Domenica l’investitura

La tradizione casearia di Thiene e dintorni è già nota e consolidata nel tempo, ora arriva anche la conferma “formale”, con l’investitura ufficiale di domenica scorsa celebrata nella cornice dell’Auditorium cittadino. Si è tenuta il 15 giugno, infatti, la cerimonia di consegna da parte dell’Onaf, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi, della targa “Città del Formaggio 2025”.

Un riconoscimento che vale anche come accesso nel “club” dei 40 e oltre Comuni in Italia inseriti nell’albo nazionale, costituendo una rete di località che condividono tradizioni, gusto e passione per i prodotti lattiero-caseari. Tra le iniziative correlate, completato da poco negli spazi dell’istituto Ceccato il corso per assaggiatori qualificati con 50 partecipanti.

Nata nel 2020, la rete delle Città del Formaggio Onaf raggruppa quelle città, paesi e borghi considerati custodi di una tradizione casearia identitaria, di una cultura gastronomica e di una economia sostenibile e fortemente legata alla natura e alla produzione casearia. Fra le motivazioni che hanno permesso l’attribuzione del prestigioso titolo alla Città si annovera la presenza a Thiene fra il 1926 e il 1963, della Latteria Didattica “Pietro Marconi”, che nei suoi anni di attività ha permesso la formazione di oltre 1.400 casari.

“Thiene – è il commento del Sindaco, Gianantonio Michelusi – ha una lunga e importante tradizione nel settore lattiero caseario. Non è una semplice vocazione, ma una storia che fa parte del nostro Dna, una tradizione che affonda le radici nel tempo e che oggi, con rinnovato vigore, continua a percorrere strade nuove e innovative. L’attribuzione a Thiene del titolo di “Città del Formaggio” è dunque un riconoscimento oltremodo significativo e meritatissimo. Questo titolo non è solo un onore, ma anche un potente stimolo a proseguire sulla strada dell’innovazione, della qualità e della valorizzazione delle nostre eccellenze. Ci impegneremo affinché Thiene continui a essere un punto di riferimento per il mondo lattiero-caseario, promuovendo la cultura del buon formaggio. I neo diplomati che hanno completato il corso di primo livello si apprestano a divenire ambasciatori del gusto e a continuare con noi in questo entusiasmante percorso”.

“Thiene, collocata in una posizione favorevole al commercio, si è distinta nel passato – spiega l’assessora al Turismo Marina Maino – non solo per la presenza del centro di formazione, ma anche per quelle attività legate al mondo dei prodotti lattieri caseari che la stessa presenza della scuola aveva favorito: la Sala Borsa, che è stata per molti anni punto di riferimento per la definizione dei prezzi minimi e massimi dei prodotti lattiero caseari, e l’allestimento di diverse prestigiose mostre dei prodotti lattiero-caseari con l’istituzione di premi negli anni dal 1948 al 2015. Attualmente è presente in Città l’Istituto per la qualità e le tecnologie agroalimentari, agenzia di Veneto Agricoltura e centro di riferimento riconosciuto a livello nazionale e non solo, per la difesa della qualità, tipicità e genuinità delle produzioni agroalimentari, la tutela dei consumatori e dell’ambiente. Inoltre si è appena concluso, con la formazione di nuovi tecnici casari, il secondo percorso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) vicentino progettato dall’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Statale Aulo Ceccato di Thiene e dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura, e realizzato da Cesar, ente di formazione di Confartigianato Imprese Vicenza. A Thiene quindi, la tradizione legata alla produzione lattiero casearia è in continua evoluzione, sempre al passo coi tempi”.

Durante la cerimonia è stata pronunciata la promessa solenne, sono stati consegnati i diplomi, le tessere e i diplomati hanno avuto l’onore di apporre la propria firma sull’Albo nazionale di Assaggiatori di Formaggi Onaf. L’evento, condotto da Marialuisa Duso, è stato organizzato da Assessorato al Turismo della Città e Onaf e la collaborazione del Coro Giovanile di Thiene, diretto da Silvia Azzolin, e del Circolo Fotografico Città di Thiene.

