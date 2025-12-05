Scontro frontale e incendio sulla nuova bretella, grave uno dei conducenti

Momenti di paura oggi pomeriggio sulla nuova bretella che collega Viale del Sole, nel comune di Vicenza, a Costabissara, dove un violento incidente stradale ha provocato un incendio e gravi disagi alla viabilità.



Pochi minuti prima delle 17, due vetture si sono scontrate frontalmente lungo il tratto, generando un rogo immediato che ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco di Vicenza. Le squadre, giunte sul posto con un’autopompa e un’autobotte, hanno utilizzato schiumogeno antincendio per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Parallelamente, il personale del SUEM 118 ha prestato soccorso agli occupanti delle auto coinvolte. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Vicenza per accertamenti: secondo le prime informazioni, uno dei feriti versa in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

La Polizia Locale di Vicenza è intervenuta per ricostruire la dinamica del sinistro, che potrebbe essere stato causato da una manovra azzardata. Gli agenti hanno inoltre gestito la viabilità in un orario particolarmente critico, coincidente con l’uscita dai luoghi di lavoro, quando il traffico sulla bretella è intenso. L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza del nuovo collegamento stradale, già teatro di episodi che hanno sollevato preoccupazioni tra automobilisti e residenti.

