Covid-19, in Veneto terapie intensive sopra 200. Nel Vicentino 278 i ricoverati

Terapie intensive sopra 200, 3.258 nuovi casi rispetto al giorno prima, 15 decessi e Vicenza che, insieme a Treviso e Padova è questa sera fra le province con più casi “attualmente” positivi (Treviso 10.669; Padova 9.926, Vicenza 9.915).

Continuano insomma a crescere i numeri del contagio da Sars-Cov-2 in Veneto, come illustra il bollettino di Azienda Zero di questa sera alle ore 17. Le terapie intensive nella nostra regione arrivano a contare 202 persone ricoverate, mentre i pazienti in area non critica sono questa sera 1.536.

Vicenza risulta essere la provincia più colpita, con 679 nuovi casi nelle ultime 24 ore (14.027 il totale dei contagi). Secondo il report della Regione, questa sera sono complessivamente 278 i pazienti ricoverati con la Covid-19 negli ospedali vicentini, dei quali 27 in terapia intensiva. All’ospedale di Santorso sono 107 (10 in terapia intensiva), al San Bortolo di Vicenza 89 (16 in terapia intensiva), a Valdagno 27, a Bassano 21 (1 in terapia intensiva), negli ospedali di comunità di Noventa Vicentina e Marostica rispettivamente 18 e 17.