Covid, contagi e ricoveri in aumento. Tutti i dettagli sulla situazione del Vicentino

Continuano ad aumentare i contagi da Covid 19 anche in Veneto. I dati “parlano” di una quarta ondata e gli ospedali vanno verso una riduzione delle prestazioni sanitarie ordinarie. Un incremento che riguarda anche la provincia di Vicenza. Ad oggi, 1° dicembre, il bollettino della Regione segna nel Vicentino ben 446 nuovi casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagiati da inizio pandemia a 85.264. Gli attualmente positivi sono 5.379 (+187). Il report regionale registra anche 4 decessi in più rispetto a ieri con totale che sale a 2.175.

Per dare un metro di misura, due settimane fa, esattamente il 18 novembre, gli “attualmente positivi” in provincia erano solo 2.951: la massa dei positivi è insomma quasi raddoppiata in 13 giorni, segno che il contagio è in forte ripresa.

Ulss 7 Pedemontana. Nello specifico, il bollettino giornaliero diffuso dall’Ulss 7, segnala 234 nuovi casi nelle ultime 24 ore: da alcuni giorni superano abbondantemente i 200. Gli attualmente positivi sono 2.545 ad oggi (di cui ben 1.475 nel Distretto 1 di Bassano, dove continue son state le manifestazioni contro il Green Pass, e 1.070 nel Distretto 2 dell’Alto Vicentino). Al momento i ricoveri per Covid sono 63, di cui 56 in area non critica e 7 in terapia intensiva (2 all’ospedale di Santorso e 5 all’ospedale di Bassano). 30 i pazienti Covid ricoverati nell’ospedale dell’Alto Vicentino, 23 al San Bassiano, 10 nell’ospedale di comunità di Marostica e oggi è stato aperto un reparto Covid anche al centro servizi Muzan di Malo (sempre per malati prossimi alle dimissioni). Rispetto a due settimane fa (17 novembre) i ricoveri hanno subito un aumento del 62%, con un +24 sul dato totale (erano 39) e +2 per la terapia intensiva. Nel frattempo, vanno però registrati, nelle ultime due settimane, 5 nuovi decessi.

Ulss 8 Berica. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali dell’azienda sanitaria Ulss 8 Berica, occorre fare riferimento al bollettino regionale odierno di Azienda Zero, che registra oggi 45 ricoverati (di cui 41 in area non critica e 1 in terapia intensiva). Confrontando i dati sempre con quelli di due settimane, fa i ricoveri sono saliti di due unità (erano 43, di cui 3 in terapia intensiva). Un numero pressoché stabile, che però è purtroppo dovuto a 11 nuovi decessi in due settimane.

I dati regionali aggiornati. Nel complesso in Veneto i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 2.656 nuovi positivi per un totale da inizio pandemia di 519.814 contagiati. Sul fronte dei deceduti il report segna + 14 per una somma complessiva che sale a 11.977. Curva in salita anche per l’incidenza dei positivi sui 96.040 tamponi – di cui 26.044 molecolari e 69.996 antigenici – che è del 2,76%. Gli attualmente positivi in isolamento sono 32.107, 1.258 in più rispetto alle 24 ore precedenti.