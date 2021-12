Cade dagli spalti dello stadio Menti, tifoso del L.R. Vicenza trasportato al San Bortolo

Urla, cori, qualche sfottò e alcuni spintoni come succede spesso in occasione delle partite di calcio. La cornice è lo stadio Menti e in campo ci sono L.R. Vicenza e Benevento, gara valevole per la 15esima giornata del campionato di serie B disputata martedì 30 novembre. In un turbinio di emozioni, durate per oltre 96 minuti, un tifoso è protagonista di una banale imprudenza che poteva costargli molto caro.

Il grave episodio è avvento a due minuti dal termine della partita, nel momento in cui Dalmonte siglava il gol del momentaneo pareggio per il L.R. Vicenza. Dalla parte opposta la Curva Sud esplodeva tutta la propria gioia per un risultato che sembrava insperato. Purtroppo in questi momenti concitati un giovane, per eccesso di esultanza, si è sporto dalla balaustra saltandola e finendo nei gradini sottostanti. La rovinosa caduta di circa 4 metri, come emerge dall’ambiente degli ultras, ha visto il giovane atterrare a faccia in giù provocandogli una maschera di sangue.

Trasportato immediatamente all’Ospedale San Bortolo, il giovane è stato sottoposto ad una lunga serie di controlli per verificare la gravità delle sue condizioni. Gli accertamenti clinici avrebbero evidenziato fratture multiple al volto e un trauma a una spalla: quasi un miracolo, a detta degli stessi sanitari che l’hanno in cura.