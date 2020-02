24enne cade da un’altezza di 10 metri al Multicenter: è gravissimo. Giallo sulle cause

E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza un ragazzo 24enne di origini uruguaiane, caduto domenica mattina dal tetto del Multicenter di Creazzo, lungo la Strada Padana Superiore, da un’altezza di dieci metri.

Sulle cause della caduta – gesto volontario o accidentale – stanno indagando gli agenti della Questura di Vicenza. Il fatto è accaduto domenica mattina verso le 10 sulla parte posteriore dell’edificio. Il 24enne è precipitato sull’asfalto del parcheggio del piccolo centro commerciale. L’ambulanza, intervenuta subito sul posto, ha provveduto a stabilizzarlo e a trasportarlo in codice rosso nel nosocomio del capoluogo, dove, dopo un delicato intervento chirurgico, è ora ricoverato nel reparto di rianimazione.

Il piccolo centro commerciale è sorto quasi trent’anni fa lungo la statale 11 e si è via via trasformato in un punto di riferimento per i molto cittadini stranieri residenti in zona e molto sono infatti anche le attività commerciali gestite da commercianti ed operatori stranieri nell’edificio.