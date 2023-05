Cade e sbatte la testa durante il giro in mountain bike sui Colli Euganei: grave un 26enne

E’ un giovane sportivo di 26 anni di Creazzo la persona soccorsa ieri in codice rosso sui Colli Euganei, nella provincia di Padova, dopo la probabile caduta da sella della mountain bike sulla quale stava affrontando un saliscendi su terreno sterrato. Il ragazzo è stato visto da un altri ciclista di passaggio quando era già riverso a terra, poco prima delle 12 di ieri, nella giornata festiva del 1 Maggio.

Il vicentino si era mosso in solitudine ieri, raggiungendo l’area collinare nei pressi di Arquà Petrarca, meta ricercata dagli appassionati del genere. Avrebbe perso il controllo della bici in un tratto di discesa, andando così a sbattere il capo sul fondo duro, per fortuna protetto dal caschetto obbligatorio. A rendere nota la notizia è la testata on line Padova Oggi.

L’altro cicloamatore che si è imbattuto nel 26enne in evidente difficoltà ha immediatamente chiesto aiuto al 118, prestando un primo soccorso e facendo presente che il giovane non era in condizioni coscienti. Così, per accelerare i tempi e considerando l’area impervia, si è decido di inviare sul posto, in prossimità del Monte Mottolone, un’eliambulanza già pronta al decollo. La squadra medica una volta giunta a destinazione so è occupata di stabilizzare il ferito, constatando il probabile trauma cranico.

Poi il volo verso l’ospedale universitario di Padova, dove il ragazzo – per il momento le sue generalità non sono state comunicate – è ricoverato da ieri in condizioni stabili e tenuto sotto osservazione. Nel pomeriggio è stato raggiunto da alcuni familiari, informati nel primo pomeriggio dell’incidente avvenuto sui Colli Euganei. A collaborare nell’intervento anche un team di Soccorso Alpino di Padova, competente per la zona.