Minaccia con un coltello l’agente immobiliare, denunciato 47enne

Un diverbio acceso a causa di una compravendita immobiliare poteva costare molto caro a un agente immobiliare di Creazzo. L’episodio, di cui si ha notizia solo ora, è avvenuto nella tarda serata di giovedì 31 marzo. Dalle poche indiscrezioni che filtrano sembra che X.S., 47enne residente a Vicenza, abbia atteso il professionista per parlargli a quattr’occhi. In quel momento all’interno dell’agenzia immobiliare sita nel centro di Creazzo non c’era nessun’altra persona.

Alle origini dell’animata conversazione pare ci sia il malcontento dell’uomo nei confronti del proprio agente e una volta capito che non avrebbe ottenuto ciò che chiedeva ha estratto dalla borsa, che teneva a tracollo, un coltello da cucina, a questo punto i toni sono cambiati e sono partite pesanti minacce che hanno intimorito il professionista, costringendolo a rinchiudersi nel proprio ufficio. Subito dopo la centrale operativa dei carabinieri di Valdagno hanno ricevuto la chiamata di aiuto tramite il 112, sul posto sono arrivati velocemente i militari di Montecchio Maggiore che hanno trovato l’aggressore seduto comodamente nel divanetto della sala d’aspetto in attesa che l’altro uomo uscisse per continuare la discussione.

Alla vista dei carabinieri, il malintenzionato, ha tenuto un comportamento del tutto pacifico tanto da collaborare con i carabinieri. Dopo aver ascoltato entrambe le versioni i militari hanno perquisito X.S. trovando nella borsa il coltello, a questo punto gli agenti hanno deciso di denunciarlo in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi. L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma dove, dopo aver sequestrato il coltello, hanno notificato ufficialmente la denuncia. L’uomo dovrà rispondere di detti reati alla competente autorità giudiziaria.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.