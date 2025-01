Crolla un muro esterno della chiesetta del X secolo dedicata a San Giorgio, detriti in strada

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Squadra di vigili del fuoco all’opera questa notte in viale Fusinato a Vicenza, chiamata con urgenza all’intervento dopo il crollo di un muro esterno della chiesetta di San Giorgio in Gogna, edificio sacro, considerato il luogo di culto cattolico più antico della città berica.

Il muro secondario, esterno rispetto alla chiesa, costituiva un manufatto la cui costruzione viene datata oltre mille anni fa, al pari del tempio religioso risalente al X secolo, come recita una lapide.

Allarme al 115 scattato poco dopo la mezzanotte. Gli operatori al loro arrivo si sono trovati di fronte al materiale composto da pietre e mattoni finito su una carreggiata di marcia di viale Fusinato, ostruendola in parte. Il muro alto circa 3,5 metri si sarebbe sbriciolato alla lunga, corroso dai secoli di intemperie.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i tecnici di Amcps di Vicenza e anche il sindaco della città vicentina, Giacomo Possamai. L’area è stata messa in sicurezza con le transenne, dopo un primo sopralluogo per verificare la tenuta della parte di muro rimasta in piedi. Subito dal Comune è arrivata l’indicazione di preservare con cura i detriti in vista di un possibile futuro riutilizzo. Una pattuglia di polizia locale di Vicenza, infine, ha gestito il traffico, apportando le deviazioni opportune.