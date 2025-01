Previsioni 28-30 gennaio, ultime piogge intense in scia. Poi rapido miglioramento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Maltempo in corso sul Vicentino. Una intensa perturbazione sta portando forti rovesci accompagnati da venti “tiepidi” dai quadranti meridionali. Neve solamente a quote elevate, tuttavia le correnti ruoteranno da nord ovest portando un calo termico già dalle prossime ore.

Martedì 28 gennaio

Nelle prime ore del mattino ci saranno ancora dei forti rovesci a carattere sparso che col passare delle ore si faranno via via più intermittenti. La quota neve inizialmente cadrà solo sulle cime più alte oltre i 2.000 metri, in graduale calo nel corso della mattinata. Tra il pomeriggio e la sera sul basso Vicentino si vedranno già le prime schiarite, mentre in pedemontana ci sarà ancora spazio per locali piovaschi. La neve farà la sua comparsa sulle Prealpi fino a 1.200/1.300 metri di quota. A fine evento sono attesi generalmente 30/50 mm di pioggia in pianura con punte di 80/90 su alto Vicentino. Temperature in calo dal pomeriggio.

Mercoledì 29 gennaio

Sul Vicentino la giornata inizierà con cielo poco nuvoloso per delle velature di passaggio. Ampi rasserenamenti in tarda mattinata. Nel pomeriggio modesta formazioni di nubi basse lungo la fascia prealpina. Soleggiato altrove. Temperature minime in calo. Estremi termici in pianura tra 2 e 11 gradi.

Giovedì 30 gennaio

Giornata all’insegna della variabilità meteorologica su tutta la provincia. Non mancheranno lunghi momenti soleggiati. Temperature in leggera flessione ma ancora oltre al di sopra delle medie del periodo.

Tendenza nel lungo termine

C’è ancora molta incertezza per il fine settimana, per un possibile peggioramento tra venerdì sera e sabato mattina. Saremo più precisi nel prossimo aggiornamento.