Disguidi continui nei park di sosta a Vicenza. Colombara: “è una vergogna, amministratori incompetenti”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non c’è pace ma soprattutto non ci sono né ordine né soluzioni soddisfacenti ancora per il problema dei parcheggi a Vicenza città, dopo un week end in cui ancora una volta il caos ha regnato sovrano, complice l’afflusso degli Alpini in occasione della festa per il centenario dalla fondazione della sezione “Monte Pasubio”.

Con il Park Fogazzaro nell’occhio del ciclone tra pannelli luminosi malfunzionanti in attesa della risoluzione dei problemi tecnici noti, file per il pagamento alla cassa e polemiche sui social e da parte della minoranza in consiglio comunale. Ci sarebbe chi ha atteso un’ora per accedere alla sosta in zona San Biagio, stando ai commenti apparsi ieri nel web e altrettanto tempo di per ottenere il ticket di uscita dalle casse automatiche.

Per l’assessore alla Mobilità (e vicesindaco di Vicenza) Matteo Celebron la fine dei disguidi è attesa nei prossimi giorni, pare entro il mese di novembre. Superati gli intoppi burocratici dopo il passaggio del servizio alla società Global Parking Solutions spa (da Aim Agsm), si tratterebbe ora di tempi tecnici necessari per l’istallazione della rete di telecomunicazioni in fibra ottica e collaudi di sicurezza, prima di poter utilizzare ad esempio carte magnetiche e quindi agevolare le tempistiche di pagamento. Nel frattempo, però, all’utenza di cittadini e visitatori non rimane che pagare per intero un servizio traballante che comporta ritardi e nervosismi in serie, in particolare nei week end autunnale dopo il cambio di gestione ormai datato due mesi fa.

Giustificazioni e assicurazioni sulla risoluzione imminente della problematica da parte di chi amministra Vicenza non placano le polemiche in rete e in Comune, con una consistente parte dell’opposizione a chiedere una seduta di Consiglio Comunale apposita con punto univoco all’ordine del giorno discutere del disservizio e individuarne non solo le vie d’uscita, ma anche le responsabilità di gestione a monte. A raccogliere in maniera pungente e aspra tutti gli strali diretti alla giunta Rucco è Raffaele Colombara attraverso un testo diffuso nella serata di domenica dopo il ripetersi dei disagi. “E’ l’ennesimo scandalo nella gestione parcheggi a Vicenza – denuncia il consigliere di minoranza -. Immagini da Park Fogazzaro che ritraggono file immense di persone in attesa di pagare il biglietto per uscire. Segnalazioni di casse e sbarre bloccate. Nessun presidio da parte dell’azienda, né della Polizia locale per risolvere il grave disagio. Oltre un’ora di attesa e cittadini infuriati. Anche ieri sera stesse scene”.

Ad acuire la situazione la presenza di circa 2.500 Alpini stimati per la ricorrenza speciale, da considerare questa non un’attenuante, bensì un’aggravante secondo il punto di vista e i toni accesi espressi da Colombara nel comunicato di ieri. “In occasione delle celebrazioni del centenario della Sezione Ana di Vicenza Monte Pasubio è questa la bellissima figura che ci fa oggi la città. Una cartolina di cui andare proprio fieri. Un atto corretto, come succede in molte altre città in occasione delle adunate, sarebbe lasciare i parcheggi gratuiti con sbarre alzate in uscita. L’ennesima occasione persa da un’amministrazione incompetente. Vergogna. A casa, e subito!”