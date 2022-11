Capannone di Vibo Spa in fiamme. Area di oltre 10 mila mq brucia per tutta la notte

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quattro squadre di vigili del fuoco vicentine sono state tutta la notte al lavoro e stanno ultimando dall’alba di lunedì le operazioni di spegnimento di una vasta area privata in zona industriale a Trissino, dove un grande capannone è stato divorato e distrutto in larga parte da un incendio. Non si registrano persone ferite, in virtù della chiusura della ditta per il fine settimana.

A mezzogiorno inoltrato ancora in corso l’intervento dopo la turnazione di personale e le prime indagini per capire l’origine del vasto rogo. Sul posto in tutto ben 27 pompieri tra professionali (giunti dal comando provinciale di Vicenza e dai distaccamenti di Arzignano e Lonigo) supportati dai volontari di Thiene, chiamati all’appello dopo la ricezione al 118 della telefonata di emergenza inoltrata poco dopo la mezzanotte di domenica.

Tutti diretti in via Arzignano nel piazzale di una nota di azienda che produce accessori in metalli per mobili da cucina, la Vibo Spa. L’intera struttura è stata danneggiata dal maxi rogo per centinaia di migliaia di euro in previsione, in alcune aree con distruzione totale delle pareti dello stabile industriale e dei macchinari e merce all’interno, mentre in altre l’incendio è stato circoscritto. Salvata dalle fiamme la parte produttiva e gli uffici, che si trovano dalla parte opposta da dove si ipotizza sia partito l’incendio.

Sul posto per coordinare le operazioni di soccorso sono intervenuti il funzionario di guardia e il capo servizio del corpo provinciale del 115. L’incendio nella notte è domato e risultano nella mattinata di lunedì ancora in corso le operazioni di completo spegnimento dei residui focolai. Le cause dell’incendio, al momento sconosciute, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco che stanno operando i rilievi necessari a Trissino.