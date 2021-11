Disoccupati over 30, sette posti disponibili in Tribunale e Procura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Residenti nel Comune di Vicenza, disoccupati da almeno 12 mesi, regolarmente iscritti al centro per l’impiego e con più di 30 anni di età. A coloro che possiedono tutte queste caratteristiche è rivolto l’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria nell’ambito di “Lavori a impatto sociale LIS 2021”. Un progetto che prevede l’assunzione di sette persone da impiegare in attività promosse dal Tribunale di Vicenza e dalla Procura della Repubblica e da svolgere all’interno delle strutture giudiziarie.

L’assunzione sarà con contratto del comparto Cooperative sociali, categoria B1, a tempo determinato per 12 mesi non prorogabili, con un impegno settimanale di 20 ore lavorative, oltre a 52 ore obbligatorie di consulenza di orientamento al lavoro, formazione e accompagnamento al lavoro. Duplice, infatti, l’obiettivo di questo progetto: da un lato, assicurare un sostegno al reddito a disoccupati over 30 privi di tutele e maggiormente vulnerabili, dall’altro stimolare la ricerca attiva del lavoro per favorire la loro rioccupazione. Accanto alle esperienze di lavoro in attività a beneficio della cittadinanza, sono previste anche misure di ricerca attiva del lavoro tramite specifiche attività di orientamento e accompagnamento (20 ore) e di formazione professionalizzante (32 ore).

Le domande devono essere presentate entro le 12 del 18 novembre 2021 esclusivamente online attraverso la procedura informatica predisposta sul sito del comune di Vicenza. Il bando integrale con tutti i dettagli è disponibile nella pagina dedicata ai concorsi pubblici e nella stessa sezione sono pubblicate anche le FAQ di risposta alle domande frequenti. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio di coordinamento attività progettuali innovative e formazione all’indirizzo mail: cercandoillavoro@comune.vicenza.it.