Disposta l’apertura del Coc a Vicenza. Picco di piena del Bacchiglione in tarda serata

E’ iniziata l’ondata di pioggia battente ampiamente prevista dalla mattinata di martedì, e che si protrarrà fino a domani, con le prossime ore di preallerta in più località del Veneto. Per far fronte ad eventuali criticità in maniera tempestiva e coordinata, il Comune di Vicenza ha disposto l’apertura del Coc. Allestito il tavolo all’interno della sede della polizia locale comunale, nel centro città.

Le previsioni meteorologiche infatti confermano dalle prime ore del pomeriggio fino a sera precipitazioni in città e piogge abbondanti lungo la fascia pedemontana. Queste ultime genereranno un rapido e consistente aumento della portata dei fiumi Orolo e Bacchiglione, la cui piena è prevista a Ponte degli Angeli in tarda serata.

Fin da stamane, pertanto, nella sede del comando della polizia locale, si è riunito il Coc coordinato dall’assessore alla protezione civile Matteo Tosetto per fare il punto sulle attività di protezione civile. Già ieri pomeriggio Amcps e Aim Ambiente hanno effettuato una pulizia straordinaria delle caditoie. Sono già pronti nelle sedi di Amcps e protezione civile comunale i camion con i sacchi di sabbia, pronti per essere posizionati nei presidi dell’asse del Bacchiglione, a partire da quelli di piazzale Natale Del Grande, in zona stadio, di piazza Matteotti, piazza XX Settembre, Debba e San Pietro Intrigogna. Viacqua è pronta ad attivare le idrovore della zona Stadio e di via Leoni, particolarmente attenzionata.

Aggiornamenti sull’evoluzione del maltempo odierno saranno pubblicati sul sito e sui social comunali. “Sono già allestite le paratie di Ponte degli Angeli e sono pronti per l’eventuale allestimento i panconi di viale Giuriolo, via Sartori e Debba. Valore ambiente è allertato per intervenire con il ragno per la pulizia dei fiumi dalle ramaglie. Il Coc si riunirà nuovamente nel pomeriggio con l’obiettivo di monitorare la situazione fino al termine dell’emergenza.

Per segnalazioni è attiva la centrale operativa della polizia locale allo 0444.545311”.