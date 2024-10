Al circolo si piange lo storico Maestro di tennis Giovanni Doppieri. “Sei stato una guida”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A Dueville il mondo dell’associazionismo piange in questi giorni la perdita di uno dei decani dello sport della cittadina vicentina, Giovanni Doppieri, spentosi sabato scorso alla soglia dei 90 anni. Insieme ai tre figli e alla moglie a piangerne il ricordo sono in particolare i soci del circolo del tennis duevillese, del quale il pensionato vicentino ex maestro e istruttore era presidente onorario dopo aver rivestito altre cariche in passato nell’associazione locale. Al di là dei ruoli, una colonna portante dei campi di tennis, conosciuto in tutto l’ambiente.

Da più parti stanno giungendo alla famiglia messaggi sia di conforto che di ricordo e stima nei confronti di Giovanni Mario Doppieri (questo il nome completo), la cui passione per la racchetta e le palline gialle sono confluite nel figlio Francesco, tra cui quello istituzionale da parte del Comune di Dueville.

Il funerale dell’ottantanovenne (della classe 1985) si terrà giovedì pomeriggio alle 15, con la salma proveniente dall’ospedale berico San Bortolo. Si è trattato di una morte improvvisa e inaspettata visto che il pensionato, ricordato anche come abile accordatore, era sempre presente nelle sue attività quotidiane, frequentando luoghi e amici di sempre. Domani sera, invece, alle 19.30, la recita comunitaria della veglia di preghiera in suo omaggio, e di saluto di un nonno e bisnonno adorato dai discendenti fino agli ultimi giorni di vita, e così sicuramente sarà anche “oltre”. “Un uomo che adorava ballare e sorridere”, lo ricorda così una delle atlete.

I due momenti di raccoglimento si terranno nel Duomo di Dueville, dopo la cerimonia dell’addio terreno le spoglie riposeranno nel cimitero di Montecchio Precalcino, paese vicino. “Il Sindaco, la Giunta Comunale, l’Amministrazione Comunale e tutto il Comune di Dueville si stringono attorno alla famiglia per la perdita di Giovanni Doppieri, Presidente Onorario del Tennis Dueville e papà di Francesco, a lungo maestro del Tennis Club Dueville“. Questo il post apparso ieri sulla pagina social dell’ente locale, informando la cittadinanza del lutto patito dalla famiglia Doppieri. “Grazie per la tua passione e i tuoi insegnamenti, Maestro!”. Così, con una foto che lo ritrae sorridente, si apre il saluto del Tennis Club Dueville.

Alla moglie Gianna Clara, ai tre figli Nadia, Francesco e Katia con le loro rispettive famiglie, giungono i messaggi di cordoglio da parte di molti membri della cittadinanza locale oltre che degli ambienti sportivi del tennis e del tiro al piattello, altra disciplina sportiva praticata a buoni livelli da Doppieri.