Previsioni meteo 8-10/10, piogge in arrivo con previsti picchi di 100 mm in 24 ore

Situazione generale

L’Uragano Kirk è in procinto ormai di abbattersi sulle coste occidentali dell’Europa, quando toccherà la terra ferma del Vecchio Continente sarà già stato declassato a tempesta tropicale. Anche il Nord Italia sarà influenzato da correnti perturbate che lo precedono. Il Vicentino vedrà molta pioggia nei prossimi giorni.

Martedì 8 ottobre

La mattina deboli piogge intermittenti interesseranno un po’ tutta la provincia. Un fronte più organizzato carico di piogge arriverà verso ora di pranzo. Da metà giornata fino a sera, saremo interessati da una forte perturbazione accompagnata da rovesci e forse qualche temporale. I fenomeni più intensi si vedranno sulla fascia prealpina e pedemontana per effetto dello stau, dove in meno di 24 ore si registreranno picchi anche superiori ai 100 mm di pioggia, mentre in pianura si attesteranno tra i 40 e 80 mm. Le correnti umide e miti manterranno alte le temperature minime, lo zero termico infatti è posto a 3.500 metri di quota.

Mercoledì 9 ottobre

La prima parte della giornata sarà caratterizzata da nubi basse e foschie, in diradamento con l’alzarsi del sole durante la mattinata. Nelle ore centrali del giorno ci saranno le schiarite più ampie dove il sole farà salire le temperature in pianura fino a 20 gradi. Nel pomeriggio nuova copertura nuvolosa in arrivo da ovest con possibili piogge su alto vicentino in serata. Temperature in lieve aumento.

Giovedì 10 ottobre

Una nuova perturbazione atlantica sarà in transito sul Vicentino con un altro carico di piogge importanti. I fenomeni più intensi li vedremo in mattinata. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno più deboli fino al totale esaurimento. Già in serata da ovest si affacceranno delle schiarite. Sono attesi dai 20 mm di pioggia della pianura e 30-40 della montagna. Temperature in lieve calo nei valori massimi. Estremi termici in pianura fra 13 e 17 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Finalmente dopo un lungo periodo grigio e piovoso, una rimonta alto-pressoria garantirà qualche giorno stabile, almeno fino a metà mese. Clima mite con temperature massime anche sopra i 20 gradi.