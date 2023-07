Ambulanza in soccorso di una 73enne ferita dopo lo scontro all’incrocio

Incidente con richiesta di ambulanza in soccorso di una donna rimasta ferita stamattina alle 10 tra Dueville e Villaverla, lungo la strada provinciale 50 che collega le periferie dei due paesi e precisamente all’altezza dell’incrocio di via Monte Pasubio con via San Benedetto. A rimanere ferita è stata la conducente di una Fiat Panda dopo la collisione con Volkswagen Golf che procedeva sulla via di comunicazione principale.

L’automobilista trasferita all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dopo le prime cure prestate dagli operatori del soccorso del 118 sullo scenario dello scontro stradale, è una 73enne di Dueville, residente non lontano dello scontro, uscita in auto per delle commissioni a metà mattinata.

Illeso invece, il guidatore dell’altro veicolo, un 32enne residente a Sovizzo, che si trovava al volante della Golf diretto verso l’abitato di Novoledo, frazione di Villaverla. Le due vetture sono venute a contatto, probabilmente a causa di una mancata precedenza ma saranno i rilievi della polizia locale Nord Est Vicentino a ricostruire la dinamica del fatto e procedere all’attribuzione delle rispettive responsabilità in merito.

Priorità in questa fase post incidente comunque alle condizioni di salute della pensionata duevillese che ha avuto la peggio nello scontro, sempre rimasta vigile e cosciente. Salvo complicazioni successive al ricovero, non correrebbe pericolo di vita. A confermarlo nei fatti è stato il rientro del mezzo di emergenza al pronto soccorso di Vicenza in codice giallo. Seguiranno accertamenti più approfonditi.