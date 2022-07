Boxe: il campione UE Supergallo Luca Rigoldi ricevuto in Regione in vista del match del 5 agosto

Il prossimo 5 agosto Luca Rigoldi, campione UE Supergallo, metterà in palio la propria cintura nel match di difesa del titolo. Lo sfidante sarà il belga Gerom Eloyan, che contenderà il titolo al vicentino proprio a Dueville, tra le mura amiche. Una lunga attesa che vedrà Rigoldi difendere il proprio primato davanti ai tantissimi tifosi che non vedono l’ora di incitare l’attuale detentore del primato Supergallo. In presentazione del match, il Presidente del Consiglio Regionale Roberto Ciambetti ha invitato il pugile a Palazzo Ferro Fini, sede della Regione Veneto.

Nel presentare Luca Rigoldi, Ciambetti ha esordito citando Nelson Mandela: “La boxe significa uguaglianza. Sul ring il colore, l’età e la ricchezza non contano nulla.” Il Presidente del Consiglio regionale, citando appunto il premio Nobel per la Pace ha continuato: “Credo che la frase di Mandela bene si adatti a Luca Rigoldi, che ama la boxe, che da un fortissimo valore sociale al suo sport. Come atleta e uomo è una singolare testimonianza dell’impegno che ciascuno di noi può mettere a disposizione della comunità. Colpisce sapere che Luca riesce a conciliare allenamenti, combattimenti e sfide a livello europeo, con il lavoro che svolge nelle scuole, ad esempio, per veicolare tra i giovani i valori della sua disciplina a iniziare dal controllo delle proprie reazioni, e capire che per ottenere risultati servono sacrifici, impegno e tanta dedizione e fatica”.

“Lo sottolineo, perché questa – ha detto Roberto Ciambetti – è la vera strada per essere campioni nella vita oltre che nel ring. Non si combatte per diventar ricchi, ma per passione, perché si ama la boxe che non a caso è disciplina olimpica. Luca Rigoldi è un atleta straordinario, un campione non solo nel ring ma anche nella comunità e nella solidarietà: è tra quelli capaci di mandare Ko l’egoismo, l’indifferenza, l’insensibilità. Per questo, per il suo impegno tra i più giovani, per i risultati conseguiti e per quanto farà ancora lo ringraziamo. Il prossimo 5 agosto difenderà la sua cintura a Dueville, ma nel nostro cuore, possiamo già da oggi dire, che ha vinto il difficile match dell’onestà intellettuale e del coraggio”.

Al pugile vicentino il Presidente Ciambetti ha donato una targa per ricordare l’incontro odierno e una bandiera della Regione del Veneto. “Abbiamo bisogno di restituire alla boxe il suo spazio liberandola di troppi pregiudizi e da stereotipi– ha spiegato Luca Rigoldi – E io ringrazio non solo il Consiglio regionale per averci ospitato oggi ma anche Rai sport che trasmetterà il match del 5 agosto in diretta, e che ci aiuta nel dare della box una immagine moderna, diversa dal racconto di uno sport violento inquinato dal malaffare: la nostra è una disciplina olimpionica che non vuole essere fine a se stessa, ma funzionale anche al perseguimento di obiettivi più alti e in questo modo la presento nelle scuole ai bambini, spiegando quanto conti l’importanza dell’autocontrollo, la gestione della propria forza e del proprio fisico”.