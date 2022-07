Clima torrido, Protezione Civile dichiara lo stato di allarme per disagio fisico

Temperature altissime, sopra la media, precipitazioni praticamente assenti e previsioni che non raccontano nulla di buono. Il quadro meteorologico in Veneto, come in molte regioni d’Italia, è critico e la Protezione Civile corre ai ripari raccomandando ai cittadini di fare attenzione ai rischi che la situazione comporta. In merito al gran caldo è stato diramato nella giornata di oggi, 19 luglio, lo stato di allarme climatico per disagio fisico con temperature che toccheranno punte di 37 gradi nei prossimi giorni.

Questa la nota emessa dal servizio regionale: “La Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso in data odierna da ARPAV – Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio – U.O. Meteorologia e Climatologia, sulla base delle condizioni meteo previste, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 20 al 22 luglio per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana del Veneto.

Si ricorda che per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde 800535535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800990009″.