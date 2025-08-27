Esercente va in arresto cardiaco: salvato da due carabinieri col defibrillatore

Deve la vita alla prontezza e alla preparazione di due carabinieri, un negoziante di Dueville colpito questo pomeriggio, 27 agosto, da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava nel suo negozio insieme al fratello.

Intorno alle 15,30 i due, titolari della Tessile Bernardi, si trovavano nel loro negozio storico in via Mazzini 76 (dove vendono tessile per la casa e tendaggi) quando uno dei dei due, 57enne, si è improvvisamente sentito male e si è accasciato, privo di battito cardiaco.

Il fratello ha chiamato immediatamente il numero di emergenza e i primi ad arrivare immediatamente sul posto sono stati due militari della tenenza di Dueville, che dista poco più di 200 metri in linea d’aria. Muniti di defibrillatore e in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del Suem 118 dall’ospedale di Vicenza, hanno iniziato le manovre rianimatore, usando anche l’apparecchio salvavita: tanto è bastato per consentire al cuore di riprendere a battere, poi, quando sono arrivati i soccorsi, l’uomo è stato ulteriormente stabilizzato e trasferito in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove ora è ricoverato in terapia intensiva.

Non è la prima volta che i militari della tenenza di Dueville salvano una persona in arresto cardiaco, era accaduto nel marzo di tre anni fa. I quella occasione il loro intervento servì per far ripartire il cuore di un sessantenne, che purtroppo però moràì qualche giorno dopo in ospedale.

