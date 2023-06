I mestieri del libro tornano a Dueville. Da domani mattina il festival al Giardino Magico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà il Giardino Magico del Busnelli, nello spazio verde antistante alla Biblioteca Civica di Dueville ad ospitare l’intensa due giorni dedicata alla cultura, al libro e ai “mestieri” che gravitano e si sviluppano intorno alle pagine da sfogliare, organizzato da Ronzani Editore in collaborazione con la Cooperativa DedaloFurioso e il Comune di Dueville.

Sabato 10 e domenica 11 giugno dalle ore10.30 alle ore 22 appuntamento doppio, dunque, con la rassegna letteraria “cArte e Mestieri”, festival riproposto per la sua seconda edizione e nuovamente ospitato nel giardino-salotto della cittadina: incontri con autori, laboratori di stampa per bambini e l’esposizione di libri di alcuni editori indipendenti per un festival tutto dedicato all’editoria e ai mestieri del libro.

“Sarà un’occasione unica per capire da vicino com’è fatto un libro – spiegano i promotori – e comprendere e confrontarsi con chi i libri li fa e li crea”. Tanti gli eventi al via domani dalle ore 11.30 con l’inaugurazione 2023 sempre grazie al sostegno di Ronzani Editore, che da oltre quindici anni contribuisce organizzare la più ampia rassegna culturale. Tra gli ospiti più attesi c’è Fulvio Ervas, che domenica alle 17 presenterà il suo ultimo romanzo “La giustizia non è una pallottola” ma sono ampie e variegate le proposte che si possono consultare nel dettaglio nella locandina informativa. Tra questi, domenica mattina alle 11.30 Jasminka Grendene, coordinatrice dei Gruppi di Lettura del Veneto, porterà alla scoperta di questo universo dalle mille sfaccettature.

L’appuntamento dedica un’attenzione speciale dedicato a uno dei più grandi e importanti editori italiani del ‘900, vale a dire Valentino Bompiani: attraverso la sua trilogia autobiografica si andrà alla scoperta di un personaggio straordinario e fondamentale per per questo setto per come lo conosciamo oggi. Domenica alle 18 si parlerà di “Via privata, Il mestiere dell’editore e Dialoghi a distanza”. Atteso anche un ospite internazionale: sabato 10 giugno, alle ore 20.30, Amir Alagić presenterà in anteprima la prima traduzione italiana del suo romanzo Un’infanzia lunga cent’anni: autore croato di fama riconosciuta, fa della sua Pola la protagonista di questo inedito noir che porta con sé le tinte di una saga familiare e di un romanzo urbano storico-sociale. Grande spazio anche a giovani autori veneti, con Michele Santuliana che domenica 11 alle 19 presenterà il romanzo Come un temporale e alle 20,30, Margherita Verlato al suo esordio letterario con Perdona il mio silenzio.

Spazio anche ai bambini e alla creatività con due laboratori sulla stampa e la lettura pensati appositamente per loro. Sabato 10 giugno dalle ore 17 alle 19 Elsa Zaupa e Giovanni Turria accompagneranno i partecipanti nella realizzazione di un libro con l’utilizzo di vere macchine da stampa a caratteri mobili (evento su prenotazione consigliato a bambini dai 6-12 anni scrivendo a: libri@ronzanieditore.it). Domenica 11, sempre dalle 17, Valentina Mai della casa editrice Kite Edizioni accoglierà i ragazzi con l’incontro di lettera e laboratorio Grossi conigli, grossi problemi (evento a partecipazione libera consigliato a bambini 6-10 anni). Nel corso delle due giornate, al piano terra del Centro Arnaldi, fronte giardino, alcuni editori indipendenti proporranno, in un’esposizione di libri, i loro cataloghi e le ultime novità. Troveremo Bottega Errante, Ediciclo, Itinera Progetti, Kellermann, Kite, Marcos y Marcos, Ronzani.

In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno al primo piano del centro Arnaldi, via Rossi 37, Dueville.