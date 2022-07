Investimento mortale sulla Marosticana: un camion travolge e uccide un pedone di 55 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un uomo di 55 anni residente a Dueville è stato travolto e ucciso stamattina lungo la strada provinciale “Marosticana”, all’altezza di Passo di Riva di fronte alla Pasticceria “Stra” a circa 100 metri di distanza dal cavalcavia dell’autostrada A31 . A investire il pedone, un uomo del posto la cui identità per il momento non è ancora nota, è stato un autoarticolato bianco che proveniva da Sandrigo e procedeva in direzione Vicenza.

Il camionista alla guida del mezzo pesante non ha potuto evitare l’impatto, trovandosi la persona sulla carreggiata, uccidendo sul colpo il 55enne per il quale erano stati attivati i soccorsi in codice rosso, purtroppo inutili. Il dramma della strada è avvenuto alle 9.30 di lunedì 4 luglio, con sul posto intervenuti i carabinieri della tenenza locale di Dueville per i rilievi e chiudere il transito dei veicoli.

La notizia è in aggiornamento