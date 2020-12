La Tenenza dei carabinieri si rinforza: 5 nuove leve e supporto di un Battaglione

I carabinieri della tenenza di Dueville, che presidiano un territorio ben più ampio rispetto ai confini della cittadina che la ospita, sono pronti per gli “straordinari”. Grazie soprattutto ai rinforzi chiesti e ottenuti con una cinquina di nuove leve – fresche di corso – entrate in organico dallo scorso 1 dicembre e al supporto del “Battaglione Mestre” che consentirà di incrementare i consueti servizi di controllo del territorio nel corso delle festività. 25 militari 4 donne

A renderlo noto è il comando di compagnia, che ha sede a Thiene, garantendo così ad una popolazione di circa 50 mila vicentini una servizio puntuale ed energico in tema di pubblica sicurezza e, in tempi di emergenza sanitaria, anche di vigilanza sul rispetto delle norme nazionali e regionali contro la diffusione del contagio. Presidiati in particolare i mercati settimanali a contatto con la cittadinanza, oltre a proseguire la vasta opera di contrasto allo smercio di droga tra i giovani che ha visti nel passato recente diversi blitz tra Dueville e Cavazzale. D’attualità e insieme di cronaca, infine, la recrudescenza dei reati predatori, soprattutto furti in abitazione, in tutto il Vicentino.

A guidare l’organico a disposizione della caserma di Dueville, composto da 25 militari (di cui 4 donne) ormai da settembre 2016 è il tenente Federico Seracini, alle dirette dipendenze del capitano Massimiliano Amato, comandante appunto della Compagnia, punto di riferimento nella popolosa area tra Thiene e Vicenza. “In aggiunta alle consuete attività di controllo del territorio che vengono regolarmente svolte nell’arco delle 24 ore – questa la nota diffusa alla stampa proprio dal comando thienese – le giurisdizioni dei comuni di Dueville, Caldogno, Costabissara, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto sono stati attuati giornalmente dei servizi straordinari, sia in orario diurno che serale”.

“In particolare, ogni mercato settimanale – si legge ancora – è stato presidiato da una Stazione Mobile dei Carabinieri con pattuglie di militari a piedi che hanno preso contatto con gli ambulanti, con i commercianti della zona e ovviamente con i cittadini, nell’intento di

consolidare sempre più quel filo diretto, in termini di vicinanza con le comunità locali, che è da sempre patrimonio di ogni carabiniere. Questa tipologia di servizio, svolta pure nei pressi degli uffici postali, è stata attuata anche nell’intesa di tutelare gli anziani e le fasce deboli da eventuali tentativi di truffe e/o raggiri in loro danno, nonché di verificare il rispetto delle normative anti-covid”.

“In aggiunta, nelle zone residenziali, durante l’arco di tempo pomeridiano/serale, sono stati dedicati dei servizi specifici atti alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione, a bordo di auto con colori di istituto, nonché mediante l’ausilio di auto “civetta” con personale in borghese. Nel corso di questo mese e di queste festività si andranno ad aggiungere ulteriori risorse in termini di uomini e mezzi grazie all’ausilio di alcune squadre della Compagnia di Intervento Operativo del Battaglione Carabinieri “Mestre” che coadiuveranno i militari della Tenenza per un’azione ancora più incisiva, ai quali vanno aggiunti i militari dell’aliquota radiomobile del Norm di Thiene, che presidiano ininterrottamente il territorio di competenza, tra cui appunto quello ricadente nella giurisdizione della Tenenza di Dueville”.