Ha 19 anni ed è “recidivo”: circa 40 grammi sequestrati (e la denuncia) a un duevillese

Il quantitativo di di droga, circa 40 grammi di hashish, non poteva certo costituire una “riserva” ad uso e consumo personale per un ragazzo di 19 anni di Dueville, oggetto di verifiche sabato scorso, in strada, nella sua cittadina di residenza dalle forze dell’ordine. Un controllo in seguito al quale si è “beccato” una denuncia – a piede libero – per detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti, oltre al sequestro della merce illecita in suo possesso.

Un sabato in cui probabilmente il giovane vicentino (di cittadinanza italiana) contava di divertirsi con gli amici e, con ogni probabilità, magari anche di “far cassa” smerciando la sostanza illecita a coetanei e forse anche a minorenni della zona, droga precedentemente acquistata da altri spacciatori.

Un “passamano” su cui gli investigatori dell’Arma andranno sicuramente a fondo. Il 19enne dopo la perquisizione personale e domiciliare è rimasto “a mani vuote”, semmai con un iter processuale alle porte da affrontare, dopo la denuncia alla Procura della Repubblica di Vicenza presentata dai Carabinieri della tenenza di Dueville. Nonostante la giovane età il futuro imputato per detenzione ai fini di spaccio era già un volto noto alle forze di polizia ma, nonostante i precedenti problemi con la giustizia, a quanto pare non aveva desistito dal “vizio” e dalla calamita dei soldi acili da guadagnare nel mercato illecito degli stupefacenti.

La droga (hashish come confermato in seguito) trovata nella disponibilità del ragazzo di 19 anni è stata presa in consegna dai militari locali sabato pomeriggio della scorsa settimana, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario – 15 in tutto le pattuglie impiegate – del vasto territorio di competenza della Compagnia di Thiene che ha interessato più aree dell’Altovicentino. Nello specifico i militari impegnati sabato, con il supporto degli equipaggi del Battaglione Veneto, hanno proceduto all’identificazione di 56 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, oltre al contestuale controllo di 25 veicoli in transito.