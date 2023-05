Moto Honda tampona una vettura ferma per svoltare: ferito un centauro 58enne

Scontro auto-moto nel primo pomeriggio di oggi a Povolaro lungo la strada provinciale Marosticana, un probabile tamponamento con bilancio di un motociclista rimasto ferito e comunque – salvo imprevisti successivi al ricovero – trasportato subito in pronto soccorso a Vicenza non in gravi condizione di salute. Si tratta di un centauro di 58 anni di Sandrigo, cittadina da dove proveniva con direzione verso Vicenza, probabilmente di rientro verso il posto di lavoro dopo la pausa pranzo.

L’allarme per l’incidente è scattato al Suem 118 e alla polizia locale Nord Ersi Vicentino alle 13.45 di martedì, con indicazioni di raggiungere la frazione di Dueville all’altezza del piazzale di parcheggio del negozio Natura Sì, di fronte a cui è avvenuto l’impatto tra i due veicoli.

Il motocilista sandricense, già soccorso da alcuni passanti di fronte al negozio, è stato poi affidato alla squadra sanitaria del Suem. Dopo le prime cure sul posto e una volta sicuri che il 58enne, sempre cosciente, non avesse riportato lesioni gravi, il ferito in maniera lieve è stato trasportato ai autolettiga verso il San Bortolo, in codice verde.

Illesa la donna – si tratta di una 40enne residente a Schio – che invece si trovava al volante di un’utilitaria coinvolta nell’incidente mentre attendeva di poter completare la manovra di svolta verso destra. La motocicletta l’avrebbe tamponata, senza possibilità alcuna di evitare la collisione. Sul posto è stata richiesta anche una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.

Rilievi sull’incidente odierno e l’attività di regolazione traffico su un tratto assai trafficato sono stati affidati a una pattuglia della polizia locale inviata dal vicino distaccamento di Monticello Conte Otto.