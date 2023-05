Playoff Serie C: gli ottomila del Menti spingono il Lane ai quarti. Top&Flop biancorossi

Vittoria doveva essere e vittoria è arrivata! Il L.R. Vicenza vola ai quarti nei playoff di serie C piegando una Pro Sesto arcigna e molto determinata. I biancorossi giocano in uno stadio Menti da bolgia con una tifoseria capace di spingere letteralmente i propri beniamini fino al novantesimo. Dopo un primo tempo opaco, ma con tre nitide occasioni da gol sciupate, la musica cambia nella ripresa quando Stoppa e Dalmonte salgono in cattedra realizzando due gol di splendida fattura. Al termine della prima frazione, però, si temeva di rivivere una serata da incubo riportando alla mente quella di Sesto San Giovanni di giovedì scorso. Rientrati negli spogliatoi, probabilmente, i ragazzi si sono guardati negli occhi e hanno capito il rischio che stavano correndo, è scattata la scintilla e il 2-0 finale è un risultato più che meritato, sul terreno di gioco si è vista la voglia di lottare; elemento mancato nella precedente sfida. Nel secondo turno nazionale il Lane affronterà il Cesena, gara di andata allo stadio Menti sabato 27 maggio, ritorno al Dino Manuzzi fissato per il 31 maggio.

ANALISI- Formazione disposta in campo ancora con qualche dubbio, Greco nuovamente a sinistra nel quartetto di difesa, a centrocampo la coppia Jimenez e Ronaldo dotata di una grande tecnica ma con il brasiliano in netta difficoltà nel periodo centrale del primo tempo per la mancanza di un incontrista puro al suo fianco, questo ha permesso agli avversari di tagliare fuori più volte la mediana. In attacco Ferrari ha mancato in un paio di occasioni la zampata vincente su traversoni insidiosi arrivati dagli esterni e si è visto anche murare la porta da Del Frate a un quarto d’ora dalla fine, mentre Scarsella non è riuscito ad incidere a dovere fallendo una palla gol clamorosa allo scadere del primo tempo. Lo schieramento dal primo minuto di Dalmonte ha dato più sostanza al reparto offensivo e nel momento in cui sono calati gli avversari ha saputo dare la sterzata definitiva al match. Bene anche Confente, l’estremo difensore è efficace sia in presa alta nella propria area che a chiusura dello specchio della porta. Al termine della gara il tabellino poteva essere anche più ricco ma va bene così, obbiettivo raggiunto e passaggio del turno ampiamente meritato.

TOP&FLOP – Archiviati i primi 180 minuti della post season è tempo di giudizi, difficile dopo un 2-0 dare delle insufficienze però qualcuno ha reso un po meno rispetto alle aspettative; è il caso di Fabio Scarsella voto 5,5: ha le qualità per fare molto di più, in ombra per tutto il match; sbaglia un rigore in movimento. Daniel Cappelletti voto 6-: molto vicino alla sufficienza però rischia di essere saltato da ultimo uomo; non inquadra lo specchio della porta con una delle sue doti migliori: il colpo di testa. Keleb Jimenez voto 6-: è mancato nei primi 45 minuti un po meglio nella ripresa ma da lui ci si aspetta di più. Tra i migliori sicuramente Matteo Stoppa voto 7: ci prova più volte e alla fine la sblocca proprio lui, male nel primo tempo e molto bene nel secondo. Nicola Dalmonte voto 7,5: è il migliore in campo e chiude con la ciliegina sulla torta fissando il risultato sul 2-0. Tjaš Begić voto 6,5: entra in campo con il piglio giusto portando scompiglio in area avversaria, dialoga bene con i compagni e va alla conclusione senza timore. Alessandro Confente voto 6,5: da sicurezza ai compagni, è preciso in presa alta, in uscita e a copertura della porta. Michele Cavion voto 6,5: entra a mezz’ora dalla fine dimostrando di essere in condizione, sarà sicuramente utile nel prossimo match.

Highlights L.R. Vicenza – Pro Sesto 2 – 0