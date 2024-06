Scontro fra due auto all’incrocio: una si ribalta, tre persone ferite

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tre persone sono rimaste lievemente ferite questa mattina a Dueville nello scontro fra due auto, una delle quali si è rovesciata su un fianco.

L’incidente stradale è avvenuto alle 9,30 di oggi, 20 giugno, all’incrocio semaforico fra via Mazzini e via della Repubblica e ha coinvolto un’auto Fiat Panda, condotta da S.I. 28enne, e una Volkswagen T-Cross alla cui guida c’era S.G., 61enne. La Panda stava procedendo lungo via Mazzini diretta verso via De Gasperi. Giunta all’intersezione con via della Repubblica, per cause ancora in corso di accertamento l’utilitaria ha impegnato l’incrocio scontrandosi con la T-Cross che stava percorrendo via Della Repubblica in direzione della Marosticana.

A causa dell’impatto la Panda ha prima ruotato su se stessa e poi si è ribaltata, finendo la corsa sulla sua fiancata destra.

Sul posto sono intervenute due pattuglie3 della polizia locale Ne.Vi., il Suem 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto (ad alimentazione ibrida). Le tre persone a bordo sono stata soccorse e trasportate in codice verde all’ospedale San Bortolo di Vicenza per le cure del caso. Illeso il conducente della T-Cross.