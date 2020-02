Scontro tra due auto sotto il cavalcavia: una sfonda il plateatico di una trattoria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attimi di paura non solo per due automobilisti coinvolti in un incidente ma anche per personale e clienti di un’attività di ristorazione di Passo di Riva, a Dueville, che hanno sentito un forte botto provenire dall’esterno. Una delle due vetture incidentate, infatti, ha concluso la sua corsa sullo spazio pubblico con sedie e tavolini sotto un gazebo, dove fortunatamente non si trovava nessuno in quel momento. “Vittima” della collisione tra i due veicoli “Antica Trattoria Da Carli“, a 500 metri dal casello autostradale di Dueville, e proprio di fronte al bivio del cavalcavia dell’Autostrada A31 Valdastico.

L’incrocio non è affatto nuovo ad eventi simili, e oggi intorno alle 14.55 a scontrarsi sono state una Volvo e una Ford Focus, condotte da due concittadini di Dueville, vale a dire un uomo di 60 anni (F.G. le iniziali), e una giovane donna di 31 (B.V.). Secondo la ricostruzione degli agenti di polizia locale intervenuti sul posto le macchine coinvolte nell’incidente viaggiavano sulla stessa direzione di marcia, verso l’abitato del comune capoluogo provenienti dall’abitato della frazione di Passo di Riva, quando la Focus di colore scuro ha intrapreso la manovra di svolta verso via Astichelli. Per cause da accertare i due mezzi si sono urtati, con quest’ultima a finire la sua corsa sul plateatico dove per puro caso non si trovava alcun avventore del ristorante.

Divelti il gazebo, le sedie e i tavolini e danni in via di valutazione alla muratura esterna dell’edificio. I conducenti protagonisti dello scontro incidentale se la sono cavata solo con qualche graffio, più forte lo spavento per il pericolo occorso alll’incolumità propria e altrui. Nessuno si è fatto male nè ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, secondo quanto diffuso da una nota del comando di polizia locale Nord Est Vicentino.