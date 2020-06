Enrico Hüllweck, medico ed ex sindaco di Vicenza, aggredito in un tentativo di rapina

Solo qualche escoriazione e di certo una gran paura, ma se l’è cavata tutto sommato bene l’ex sindaco di Vicenza, Enrico Hüllweck, uscito incolume ieri mattina da un tentativo di rapina avvenuto nel centro del capoluogo, in contrà Mure San Michele. Ad aggredirlo, strattonandolo e cercando di strappargli la giacca e un prezioso orologio, sarebbero stati due malintenzionati. Hanno desistito dal loro intento dopo le resistenza dell’ex primo cittadino berico, che ha poi sporto denuncia.

Medico pediatra di professione, 74 anni, intorno alle 10 di ieri aveva approfittato della mattinata libera da impegni lavorativi per alcune commissioni. Fino ad imbattersi nella coppia di uomini. Entrambi portavano la mascherina di protezione.

I due avrebbero atteso Hüllweck al rientro verso la propria abitazione, a piedi, dopo averlo già incrociato in precedenza. Dopo avergli rivolto una domanda per attirare la sua attenzione, lo avrebbero aggredito d’improvviso, approfittando del fatto che non ci fosse nessun altro nei paraggi in quel momento. Chiaro l’intento di sottrargli qualsiasi cosa di valore avesse addosso.

A provocargli una dolorosa botta a un gomito la caduta a terra nel tentativo di divincolarsi, fattore che ha spinto i due malviventi a fuggire vedendo la malparata. L’ex sindaco di Vicenza – dal 1998 al 2008, schieramento di centrodestra – ha potuto così rialzarsi e correre al riparo di un’edicola poco lontana. Alla fine, non sono state necessarie le cure dei colleghi medici: dopo essersi presentato dai carabinieri Enrico Hüllweck si è dedicato come ogni giorni agli appuntamenti con i suoi piccoli pazienti e i loro genitori.