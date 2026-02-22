Ex bagni pubblici in piazzale De Gasperi: iniziata la demolizione e l’interramento

Sono iniziati venerdì mattina. 20 febbraio, i lavori di demolizione degli ex bagni pubblici situati in piazzale De Gasperi a Vicenza. L’intervento fa parte del progetto di riqualificazione in corso che sta interessando viale Roma.

“Qui all’angolo tra viale Roma e piazzale De Gasperi, negli anni Trenta – spiega dell’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller – furono realizzati i bagni diurni della città. Uno spazio molto utilizzato dai cittadini perché allora nelle abitazioni non sempre erano presenti i servizi igienici, quindi in questo spazio non c’erano solo le toilette, ma c’erano anche vasche da bagno, docce, il locale parrucchiere e barbiere. Negli anni della Seconda guerra mondiale questi spazi sono stati utilizzati anche come ricovero antiaereo e successivamente, man mano che nelle abitazioni le dotazioni dei servizi igienici sono andate migliorando, negli anni Cinquanta sono andati in disuso e sono stati chiusi. Sono dunque più di 70 anni che questi locali sono interdetti e in questo lungo tempo le strutture sono andate ad ammalorarsi in modo significativo. Il solaio che divideva i locali dalla piazza, ad esempio, era ormai compromesso ed era quindi necessario e urgente intervenire per mettere in sicurezza l’area”.

L’intervento ha dunque visto la demolizione del solaio e prevede ora la demolizione delle strutture interne. Seguiranno poi le operazioni di interramento e riempimento con del materiale inerte e, infine, di pavimentazione. I lavori, che dovrebbero durare due settimane, prevedono anche la realizzazione di un pozzetto di ispezione alla roggia Seriola che scorre proprio sotto gli ex bagni pubblici.

