Ex tossicodipendente trovato morto in casa. Indagini in corso e probabile autopsia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un malore, che potrebbe risultare conseguenza diretta dell’assunzione di qualche sostanza nociva, avrebbe ucciso un uomo nel corso del fine settimana a Vicenza, in un appartamento di quartiere San Pio X. A darne notizia è il Giornale di Vicenza e la morte del vicentino, del quale non si conoscono al momento identità ed età, risalirebbe a sabato scorso, da parte di un coinquilino.

Quantomeno al ritrovamento del cadavere, con soccorsi del Suem 118 ormai inutili e un medico a constatare il decesso dell’uomo adulto, di età apparente tra i 40 e i 50 anni. Non è noto se si tratti di un cittadino italiano o straniero.

Della vicenda si sta occupando anche la Questura con la Polizia di Stato, per verificare se all’origine di questa morte al momento spiegazioni certa ci possa essere un’overdose o una partita di droga letale. Considerando che la persona deceduta aveva un passato come tossicodipendente ed era conosciuta per questo dalle forze dell’ordine per alcuni episodi di cronaca locale.

Il riserbo è dovuto in questi casi per le indagini in corso, in attesa che la Procura di Vicenza si pronunci sul caso recente, conceda l’autorizzazione sull’eventuale divulgazione di dettagli in merito e disponga l’eventuale esame autoptico sul corpo, da effettuarsi all’ospedale San Bortolo nel capoluogo berico. Non è escluso che possa essersi trattato di un grave malore a stroncare la vita dell’uomo, del tutto avulso da questioni di droga allo stato attuale. Anche se il ritrovamento di una siringa – così come riporta il servizio della testata – lascerebbe presumere l’assunzione di sostanze potenzialmente letali.