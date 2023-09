Fa la spesa al Lidl e se ne va in bici senza passare per la cassa. Fermato dalle Volanti

Non si era accontentato di “nascondere” sotto i vestiti qualche genere alimentare di prima necessità ma, anzi, aveva fatto scorta di cibo e oggetti per un valore di alcune centinaia di euro. Era riuscito ad aggirare la sorveglianza interna di un punto di vendita al pubblico dei supermercati Lidl di Vicenza, ma è incappato poco dopo in una pattuglia delle Volanti della Questura che lo ha notato mentre pedalava in città, con fare sospetto. L’episodio risale a domenica intorno alle 19.30.

Una volta avvicinato, il 38enne poi identificato come cittadino italiano pregiudicato e senza fissa dimora, ha tentato in ogni modo di nascondere la “sporta” colma della spesa, tanto piena da risultare perfino pesante da spostare. Non ricevendo da lui né risposte chiare in merito alla provenienza della merce né tantomeno esibendo i documenti personali che gli operatori della Polizia di Stato chiedevano.

L’uomo, vicentino le cui iniziali rese note stamattina sono G.O., è stato condotto negli uffici della Questura per verificarne l’identità espressa solo verbalmente. Dopo le conferme attese che hanno riguardato anche il suo “curriculum” di giustizia, la pesante borsa di plastica è stata svuotata sul tavolo, togliendo i vestiti usati per “impacchettare” ciò che egli intendeva nascondere, trovando indizi esaustivi riguardo la provenienza della merce che in ipotesi sembrava rubata, senza alcuno scontrino di spesa presente.

Il contatto successivo con un addetto responsabile del supermercato di via della Pace, che lamentava un furto avvenuto nelle ore precedenti, ha di fatto chiuso il cerchio intorno al sospettato. Il dipendente della catena ha riconosciuto la merce indebitamente sottratta e ha presentato la formale denuncia nei confronti del (per lui) sconosciuto, per ricettazione. Non così per gli uffici della Questura e per il Comune: il 38enne era già destinatario di un foglio di via da Vicenza, non rispettato evidentemente, questione questa che sarà oggetto di un secondo provvedimento. La refurtiva è stata riconsegnata.