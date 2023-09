Previsioni meteo 26-28/09, alta pressione e temperature diurne in salita

SITUAZIONE GENERALE

Nemmeno il tempo di fare scendere le temperature a valori normali per il periodo ed ecco che una nuova rimonta dell’alta pressione africana si protende verso il Mediterraneo e il centro Europa. Questa favorirà sul territorio del Vicentino una fase stabile e soleggiata con temperature a risalire oltre le medie stagionali.

MARTEDI 26 SETTEMBRE

Sereno su tutta la provincia con un clima ora mite. La visibilità sarà ancora ottima dopo le correnti secche e fresche del fine settimana scorso. Le temperature massime risultano di nuovo quindi in aumento, con estremi termici in pianura tra 14 e 27 gradi.

MERCOLEDI 27 SETTEMBRE

La tendenza prosegue con la pressione atmosferica ancora in aumento. Tempo soleggiato e caldo per tutta la giornata e nella fase centrale della settimana di fine settembre, con punte fino a 28 gradi nelle aree pianeggianti della provincia berica.

GIOVEDI 28 SETTEMBRE

Il tempo non subirà sostanziali cambiamenti rispetto i giorni precedenti. Saranno sempre il sole ed il caldo per così dire “fuori periodo” a dominare la scena di questo fine di mese e i primi giorni autunnali.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Anche nel fine settimana l’alta pressione non lascerà il nostro territorio. Non sono previste precipitazioni. Da segnalare solo la formazione di nubi basse lungo la fascia prealpina per un aumento dell’umidità nell’aria. Clima mite per il periodo.