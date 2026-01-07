Festività, oltre 35 mila ingressi nei musei cittadini: quasi 20 mila i visitatori per Olimpichetto

A Natale Vicenza è andata davvero in scena. Se nei musei cittadini dal 20 dicembre al 6 gennaio si sono registrati oltre 35 mila ingressi, con picchi di quasi 20 mila visitatori per il solo Olimpichetto in Basilica Palladiana, si stima che un milione di persone abbiano visitato il centro storico dall’inizio di dicembre per la città allestita con le luci del Videomapping e delle luminarie, i suoni della filodiffusione e oltre 200 eventi tra cui l’apprezzato Capodanno diffuso.

Più di 40 mila sono stati i clienti dei mercatini natalizi allestiti in piazza Biade e a San Lorenzo, decine di migliaia le presenze al Mercato dell’Epifania. Pari a quasi 12.500 le persone che hanno pattinato nella nuova pista di ghiaccio di Campo Marzo. Questi i numeri comunicati stamane, mercoledì 7 gennaio, dal team di assessori comunali che ha curato il programma degli eventi natalizi per il Comune di Vicenza con il Consorzio Vicenzaè, grazie al contributo della Camera di Commercio di Vicenza e il sostegno di numerosi sponsor.

“La città ha risposto più che positivamente alle nostre proposte – ha detto l’assessore ai Grandi Eventi Leone Zilio – accogliendo in centro storico un numero di persone la cui stima si aggira sul milione. Chiudiamo quindi con soddisfazione un progetto fortemente condiviso soprattutto con i commercianti, con le associazioni di categoria e con i molti sponsor che ci hanno sostenuto, con un epilogo che grazie a Ieg vedrà la riaccensione del Videomapping dal 16 al 20 gennaio, in occasione di VicenzaOro”.

“In questo contesto – ha aggiunto l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin – si inserisce perfettamente la valorizzazione di Olimpichetto in Basilica Palladiana, espressione della storia, della creatività e della cultura di Vicenza. Un’operazione identitaria a cui, come auspicavamo, hanno risposto prima di tutto i vicentini, a cui abbiamo dedicato l’ingresso gratuito, anche se significative nei nostri musei sono state le presenze dall’Italia e dall’estero”.

“Dai mercatini di Natale, alla pista di ghiaccio, fino al frequentatissimo Mercato dell’Epifania ritornato nelle piazze centro storico a causa dei lavori in viale Roma – ha concluso l’assessore al commercio Cristina Balbi – l’ottima risposta dei cittadini e dei visitatori è stata evidente. Con un elemento positivo in più: a differenza degli anni scorsi, nessuna effrazione è stata registrata ai danni delle casette di Natale in una città che anche sotto questo aspetto si è dimostrata sicura e accogliente”.

Nel dettaglio, dal 20 dicembre (giorno dell’apertura di Olimpichetto) al 6 gennaio ai Musei Civici di Vicenza ci sono stati 35.441 ingressi, compresi i 683 che hanno partecipato a specifici eventi. La Basilica Palladiana, con la mostra Olimpichetto, ha registrato 19.248 ingressi; il Teatro Olimpico 7.737; Palazzo Chiericati, con la mostra Pittura dal vero, 2.800; la chiesa di Santa Corona 2.592; Palazzo Thiene con la mostra Glasstress 2.359; il Museo Naturalistico Archeologico con la mostra Minerali 681.

Per quanto riguarda le provenienze dei visitatori dei musei cittadini, il 19% è della città, il 15% della provincia, il 42 % viene da fuori provincia; l’11% dall’estero; il restante 13% non ha dichiarato da dove proviene. Molto utilizzate le card proposte dai Musei Civici che hanno registrato 8.910 ingressi con la Vicenza Silver Card; 5.398 ingressi con la Vicenza Gold Card; 343 ingressi con la Platinum card; 266 persone hanno usufruito dello sconto Trenitalia sulla Vicenza Gold Card.

Positivo anche l’afflusso ai mercatini di Natale allestiti in piazza Biade e a San Lorenzo: una stima proporzionata al volume di incasso registrato dagli espositori calcola in circa 40 mila i clienti, di cui il 90% concentrato dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi. Le giornate con i maggiori picchi di afflusso sono state sabato 29 novembre, sabato 6, domenica 7, lunedì 8, venerdì 26, mercoledì 31 dicembre e domenica 4 gennaio.

Pari a quasi 12.500 gli utenti del Polarpark, la nuova pista di ghiaccio allestita tra i viali di Campo Marzo. Città presa d’assalto anche lunedì 5 e martedì 6 gennaio, infine, per il grande Mercato dell’Epifania allestito nelle piazze cittadine, con le ultime proiezioni dell’apprezzato Videomapping che in collaborazione con Ieg ritornerà con un’edizione speciale dedicata all’arte orafa dal 16 al 20 gennaio in occasione di VicenzaOro.

