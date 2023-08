Fiamme Gialle “a caccia” di sostanze illecite alle feste, in strada e nei parchi: 30 i segnalati

Vicentini in tanti in vacanza nel mese di agosto per divertirsi e rilassarsi, e tra chi rimane a casa lo sballo e l’euforia si ricerca in maniera alternativa. Ma illecita. Lo dimostrano i dati forniti oggi dalla centrale della Guardia di Finanza di Vicenza, che diffonde un report sulle sole operazioni di controllo del territorio che hanno portato ad individuare nell’ultimo mese, in 8 Comuni della provincia berica, una trentina di persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti, e in un caso con il sospetto di smercio e quindi con relativa denuncia. Uomini e donne, minori, giovani e adulti “pizzicati” dai vari gruppi di finanzieri impegnati nei servizi di controllo del territorio nei 121 Comuni.

In Altovicentino Schio, Marano, Arsiero e Zanè oltre che Asiago, nelle città di Vicenza e di Montecchio Maggiore e nel Bassanese Romano d’Ezzelino sono i luoghi dove sono avvenuti i sequestri di quantità diverse – ma sempre modiche nei casi qui citati – di droghe assortite. Parchi pubblici, strade cittadine e anche feste organizzate gli senari delle azioni delle Fiamme Gialle. In ciascun caso con la segnalazione al Prefetto del consumatore di marijuana, hashish e cocaina.

NEL DETTAGLIO. In particolare, i militari della Compagnia di Arzignano, a Montecchio, nel corso di un evento musicale rivolto ai giovani, hanno contestato a tre soggetti, di cui due minorenni, la violazione prevista per la detenzione per uso personale di stupefacenti. Nei Comuni di Arsiero, Marano e Schio, contestata a cinque persone la stessa condotta illecita. Inoltre, a Zanè, una persona è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Vicenza – qui si tratta di una denuncia – in quanto deteneva un quantitativo di circa 50 grammi di hashish destinato allo spaccio.

Ad Asiago, presso il “Parco Millepini”, i militari della Tenenza hanno sottoposto a controllo due soggetti intenti a consumare uno spinello. Per la coppia sequestro della sostanza non ammessa e segnalazione al prefetto. Passando al capoluogo berico, i militari del Gruppo di Vicenza hanno sottoposto a controllo una persona, la quale è stata trovata in possesso di uno spinello e di numerose bustine di plastica utili per il confezionamento della sostanza stupefacente. In ragione dei riscontri effettuati, mediante la consultazione delle banche dati, i finanzieri berici hanno effettuato una perquisizione a domicilio, attività che ha permesso di rinvenire altri stupefacenti. Un capitolo a parte i controlli avvenuti nel corso dell’Ama Festival di Romano d’Ezzelino.

In definitiva, il bilancio delle attività eseguite nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle della Provincia di Vicenza, coadiuvate dalle unità cinofile del Corpo, è di 30 persone segnalate alle Prefetture competenti per residenza dei soggetti controllati, il sequestro amministrativo di 20,29 grammi di marijuana, 20,20 grammi di hashish, 9,9 grammi di cocaina e 22 spinelli composti sia marijuana che hashish. Inoltre, alla Procura della Repubblica di Vicenza è stata segnalata una persona per la detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, con il contestuale sequestro penale di 49,46 grammi di hashish e sono stati segnalati tre casi a carico di ignoti di detenzione per fini di spaccio, con il contestuale sequestro penale di 25 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana.