Brandizzo, nel Torinese, treno travolge e uccide cinque operai

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragedia nel Torinese: un treno ha travolto e ucciso cinque operai che stavano effettuando dei lavori sui binari. L’incidente è avvenuto, come riferiscono i carabinieri, poco dopo la mezzanotte nei dintorni della stazione ferroviaria di Brandizzo. Il convoglio stava viaggiando ad una velocità di 160 Km/h e non avrebbe saputo nulla della presenza degli uomini lungo i binari probabilmente a causa di una mancata comunicazione nei meccanismi di avviso. È questo il primo elemento su cui indaga la Procura di Ivrea che ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio plurimo colposi contro ignoti.