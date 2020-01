Fiamme in un appartamento. Evacuato l’intero condominio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Alle 14.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marco Zaguri a Vicenza quartiere di Santa Maria Ausiliatrice) per un incendio sviluppatosi al secondo piano di una palazzina di tre: nessuna persona è rimasta coinvolta.

I pompieri arrivati con un’autopompa un’autobotte e un’autoscala sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intero condominio, precedentemente evacuato.

Le fiamme divampate in cucina per cause in corso di accertamento, hanno causato gravi danni all’intero appartamento, anche strutturali per lo scoppio del laterizio del soffitto. Danni da percolazione all’alloggio sottostante e da fumo al tutto il vano scale. Al momento è interdetto l’uso dell’intero condominio. Intervento ancora in corso.