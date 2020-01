Schianto fra tre auto lungo la provinciale 350. Ferita una donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Poco dopo le 17, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP350 in Via Trieste a Cogollo del Cengio per un scontro tra tre auto: una donna è rimasta ferita.

La squadra arrivata da Schio ha messo in sicurezza i mezzi, mentre la ragazza a bordo della Citroen C4 è stata presa in cura dal personale del Suem e trasferita in ambulanza in pronto soccorso.

Medicati sul posto gli autisti e i passeggeri a bordo di una Bmw X6 e di una Volkswagen Golf. Sono ora in corso i rilievi del sinistro da parte della polizia locale e la rimozione delle vetture.