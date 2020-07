Fuga di gas nella palazzina: la pericolosa perdita “scovata” dai pompieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La fuga di gas percepita da un residente mette in allarme un intero condominio di Vicenza, e serve l’intervento dei vigli del fuoco del capoluogo per trovare la perdita e rimediare al problema, con l’aiuto dei tecnici. Ad accorgersi del gusto una delle famiglie ospitate nella palazzina che, senza seminare inutile panico tra i vicini di casa, ha seguito le indicazioni della centrale operativa.

La chiamata con richiesta di intervento immediato è giunta alla sede provinciale del 115 alle 13.15 di oggi, giovedì 2 luglio, facendo “scattare” una squadra di vigili del fuoco che nell’arco di una manciata di minuti è giunta sul posto segnalato.

Il condominio in cui si era verificata la pericolosa fuoriuscita del gas ad uso domestico si trova in viale Verona, come detto nel capoluogo berico. Una volta sul posto la squadra incaricata dal comando ha proceduto come da manuale all’evacuazione ordinata dei residenti, suonando ai campanelli degli appartamenti, parte dei quali vuoti a quell’ora. Questo ha permesso poi ai pompieri di agire con più sicurezza, individuando l’origine del problema al secondo piano grazie ai misuratori portatili in dotazione.

Nell’alloggio “incriminato”, in quel momento, non era presente nessuno e quindi i vigili del fuoco hanno dovuto forzare l’ingresso per accedere all’interno, trovando la fonte da dove il gas si stava disperdendo saturando l’appartamento, e infine aerando le stanze. Questo è bastato per scongiurare il pericolo imminente e ripristinare le condizioni di sicurezza per tutti e di salubrità dell’aria. I tecnici della rete gas, intanto intervenuti su richiesta proprio dei vigili del fuoco come da prassi in simili dinamiche, hanno chiuso la fornitura generale del metano, riattivando le utenze dopo il ripristino della sicurezza dell’intero condominio da parte dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.