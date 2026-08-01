Fugge dopo lo schianto: incastrato da telecamere e dispositivi satellitari

È l’esito di una complessa attività d’indagine che ha portato all’identificazione e alla denuncia dell’autore di un grave incidente stradale avvenuto in città. Determinanti, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Vicenza, sono stati gli approfonditi accertamenti tecnici condotti sui dispositivi satellitari installati a bordo del veicolo e l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza urbana. L’incidente si è verificato quando un’autovettura presa a noleggio, lanciata a velocità elevata, è finita fuori controllo attraversando lo spartitraffico centrale e invadendo la corsia opposta. La corsa si è conclusa con un violento impatto frontale contro un furgone. Dopo lo schianto, il conducente ha abbandonato il mezzo e si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Gli investigatori hanno però seguito una traccia digitale precisa. L’incrocio dei dati raccolti ha consentito di individuare non soltanto il conducente fuggito, ma anche il titolare del contratto di noleggio dell’auto e il guidatore di un secondo veicolo che sarebbe intervenuto sul posto per favorire la fuga del responsabile. Ulteriori verifiche hanno accertato che l’uomo era alla guida senza patente, poiché il documento gli era stato revocato. Gli esiti dell’inchiesta, trasmessi alla Procura della Repubblica di Vicenza, hanno portato all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei suoi confronti per il reato di lesioni gravi aggravate dalla guida senza patente.

Non solo. Altre tre persone, tra cui il locatario dell’auto a noleggio e il soggetto che avrebbe agevolato l’allontanamento del conducente dopo l’incidente, sono state denunciate a piede libero con l’accusa di favoreggiamento personale. Una fuga organizzata nei dettagli che, grazie al lavoro degli investigatori e alle moderne tecnologie di tracciamento, non è bastata a cancellare le responsabilità di chi ha provocato il grave schianto.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.