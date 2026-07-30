Incendio tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Porta Vescovo: disagi anche a Vicenza

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La circolazione ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo è sospesa dalle 4.10 circa di oggi, giovedì 30 luglio, a seguito di un incendio che, dalle prime informazioni, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. I treni Alta Velocità, alcuni dei quali instradati sul percorso alternativo tra Padova e Verona, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse con bus per i collegamenti Regionali.

Treni Alta Velocità oggetto di variazione

FR 9700 Venezia Santa Lucia (5:39) – Milano Centrale (8:12) : il treno oggi è instradato da Padova a Verona sul percorso alternativo via Castelmaggiore e non ferma a Vicenza.

I passeggeri:

– diretti a Vicenza possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

– in partenza da Vicenza possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

FR 9712 Trieste Centrale (6:00) – Torino Porta Nuova (11:06) : il treno oggi è instradato da Venezia a Milano sul percorso alternativo via Bologna e non ferma a Verona Porta Nuova.

I passeggeri:

– in partenza da Verona Porta nuova possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

– diretti a Verona Porta Nuova possono utilizzare da Milano i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FR 9713 Udine (6:15) – Milano Centrale (10:15) : il treno oggi è instradato da Venezia a Milano sul percorso alternativo via Castelmaggiore e non ferma a Vicenza.

I passeggeri:

– in partenza da Vicenza possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

– diretti a Vicenza possono proseguire il viaggio da Padova con i primi treni utilia cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FR 9702 Venezia Santa Lucia (6:18) – Torino Porta Nuova (10:00) : il treno oggi è instradato da Padova a Verona sul percorso alternativo via Castelmaggiore e non ferma a Vicenza.

I passeggeri:

– diretti a Vicenza possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

– in partenza da Vicenza possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

FR 9703 Milano Centrale (6:45) – Udine (10:56) : il treno oggi è instradato da Padova a Verona sul percorso alternativo via Castelmaggiore, non ferma a Vicenza e termina la corsa a Venezia Mestre.

I passeggeri:

– diretti a Vicenza possono utilizzare da Padova le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

– in partenza da Vicenza possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Verona dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

– diretti Treviso Centrale, Conegliano, Pordenone e Udine possono utilizzare, da Venezia Mestre, i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FR 9705 Milano Centrale (7:15) – Venezia Santa Lucia (9:42) : il treno oggi è instradato da Verona a Padova sul percorso alternativo via Castelmaggiore e non ferma a Vicenza e oggi termina la corsa a Venezia Mestre.

I passeggeri :

– in partenza da Vicenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

– diretti a Vicenza possono proseguire il viaggio da Verona Porta Nuova con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

– diretti a Venezia Santa Lucia possono utilizzare da Venezia Mestre i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FR 9708 Venezia Santa Lucia (7:18) – Milano Centrale (9:45) : il treno oggi è cancellato.

I passeggeri:

– in partenza da Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre e Padova possono utilizzare il treno FR 9706 Venezia Santa Lucia (6:48) – Milano Centrale (9:15) ;

– in partenza da Vicenza possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

– in partenza da Verona Porta Nova, Peschiera del Garda e Brescia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FR 9707 Milano Centrale (7:45) – Trieste Centrale (12:05) : il treno oggi è instradato da Verona a Padova sul percorso alternativo via Castelmaggiore e non ferma a Vicenza.

i passeggeri:

– in partenza da Vicenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

– diretti a Vicenza possono proseguire il viaggio da Verona con il servizio sostituivo con bus appositamente predisposto.

FR 9709 Milano Centrale (8:15) – Venezia Santa Lucia (10:42) : il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno R 9715 Torino Porta Nuova (8:05) – Venezia Santa Lucia (11:42) .

FR 9716 Venezia Santa Lucia (8:18) – Torino Porta Nuova (12:01) : il treno oggi è instradato da Verona a Padova sul percorso alternativo via Castelmaggiore e non ferma a Vicenza.

i passeggeri:

– diretti a Vicenza possono proseguire il viaggio da Padova i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

– in partenza da Vicenza possono utilizzare con il servizio sostituivo con bus appositamente predisposto.

FR 9717 Milano Centrale (9:45) – Venezia Santa Lucia (12:12) : il treno oggi è cancellato.

I passeggeri:

– in partenza da Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9723 Milano Centrale (11:45) – Venezia Santa Lucia (13:44) ;

– in partenza da Brescia, Peschiera del Garda, verona Porta Nuova, Vicenza, Padova e Venezia Mestre possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FR 9724 Venezia Santa Lucia (10:48) – Milano Centrale (13:15) : il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9726 Trieste Centrale (9:39) – Milano Centrale (13:45) e FR 9728 Venezia Santa Lucia (11:48) – Milano Centrale (14:15) .

FR 9729 Udine (11:23) – Milano Centrale (15:45) : il treno oggi ha origine da Venezia Mestre.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FR 9728 Venezia Santa Lucia (11:48) – Milano Centrale (14:15) : il treno oggi ha origine da Venezia Mestre.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

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