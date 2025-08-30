Tragedia sul lavoro: 67enne muore cadendo dal tetto di un’azienda agricola

Una mattinata di lavoro si è trasformata in tragedia a Gambugliano, dove un uomo di 67 anni ha perso la vita precipitando dal tetto di un’azienda agricola. L’incidente è avvenuto mentre la vittima stava eseguendo alcuni interventi, presumibilmente di manutenzione, sull’edificio. Il volo, da un’altezza superiore ai cinque metri, non gli ha lasciato scampo: l’uomo è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i tecnici dello Spisal di Vicenza, il Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro, che hanno avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non è ancora stato accertato se la vittima fosse un dipendente dell’azienda o un lavoratore esterno incaricato per l’intervento.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire agli operatori di raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell’incidente. Gli inquirenti stanno esaminando le condizioni del tetto, la presenza di eventuali dispositivi di protezione e la conformità alle normative sulla sicurezza sul lavoro. Questo episodio riporta drammaticamente l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore agricolo, dove le cadute dall’alto rappresentano una delle principali cause di infortunio mortale. Il Veneto, negli ultimi mesi, ha registrato diversi casi simili, sollevando interrogativi sulla prevenzione e sull’efficacia dei controlli.

