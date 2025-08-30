84enne perde il controllo dell’auto e finisce contro un muretto: è ricoverata

Momenti di apprensione questa mattina in Via San Gaetano, dove una donna di 84 anni, residente a Monticello Conte Otto, è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre era alla guida della sua Ford.

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente stava procedendo in direzione Sandrigo quando, giunta all’altezza del civico 6, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. L’auto ha urtato una segnaletica verticale e ha terminato la sua corsa contro il muretto di recinzione di un’abitazione privata. Immediato l’intervento dei soccorsi: la donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza tramite ambulanza del Suem 118. Le sue condizioni, pur non critiche, hanno richiesto accertamenti medici. Sul posto è intervenuta la pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino, che ha effettuato i rilievi del sinistro e gestito la viabilità per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito.

L’incidente ha suscitato l’attenzione dei residenti della zona, che si sono affacciati per prestare aiuto e comprendere l’accaduto. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le dinamiche precise dell’evento.

