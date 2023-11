Grosso cedimento della strada in contrà Porta Nova. Accertamenti in corso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel pomeriggio è stato chiuso al traffico a Vicenza il tratto di contra’ Porta Nova tra via Bonollo e contra’ Mure della Rocchetta, a causa di un cedimento della sede stradale in corrispondenza dell’avvallamento oggetto di un intervento iniziato questa mattina da parte di Amcps. L’avvallamento era stato chiuso temporaneamente con dell’asfalto a freddo e un lamierone carrabile, in attesa del ripristino definitivo.

Sul posto si è recato subito l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller che ha spiegato: “L’area è stata transennata e sono in corso gli accertamenti con ViAcqua, Amcps e polizia locale per capire le cause del cedimento. Il tratto rimarrà interdetto al traffico anche domani e probabilmente nei prossimi giorni. Domani mattina sono previsti i primi interventi”.

E’ stato così intanto deviato il percorso delle linee dell’autobus 3,5,6,7,16 nel solo tratto di transito in contra’ Porta Nova (per maggiori informazioni consultare il sito internet di Svt). Sono possibili rallentamenti. In loco sono indicate le deviazioni.

L’intervento di Viacqua

Il pronto intervento di Viacqua è stato allertato alle 16 di oggi pomeriggio. Dai primi accertamenti – spiega un comunicato di Viacqua – la causa potrebbe essere attribuita ad una rottura di una condotta fognaria che in breve tempo ha eroso il terreno sottostante la strada fino a causare lo sprofondamento che presenta un’ampiezza di circa 5 metri per 5.

La strada è stata immediatamente chiusa al transito per ragioni di sicurezza. Nelle prossime ore sarà operativa sul posto una ditta specializzata in attività di scavo per la messa in sicurezza.

Il tratto interessato rimarrà chiuso oggi e per l’intera giornata di domani quando si stima potrebbe essere completata la riparazione. Viacqua informa anche che seguiranno ulteriori aggiornamenti.