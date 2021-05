I campioni d’Italia del Vicenza Calcio Amputati in Turchia per la Champions Eaff

Biancorossi d’Europa da oggi con in palio il titolo continentale, per la prima volta con la squadra di Vicenza a giocarsi un titolo fuori dai confini nazionali. E da campioni d’Italia in carica per il 2020. Stamattina la cerimonia di apertura della “EAFF Champions League”, in calendario da oggi a domenica a Gaziantep, in Turchia.

Prima un girone all’italiana – sperando che la stessa definizione del sistema di qualificazione alle finali porti bene all’unico team berico – tra venerdì e sabato, poi le due finali previste per domenica. Quella più gloriosa per il 1° posto e lo “scudo” riservato ai futuri campioni europei e l’altra “di consolazione” per definire il podio.

Sarà un week end da tour de force insomma per i giocatori biancorossi del Vicenza Calcio Amputati, in una stagione difficile per tutti a causa della pandemia, ma carichi a molla ora per vivere questa inedita avventura. Sono sbarcati giovedì in un aeroporto del sud Turchia per raggiungere Gaziantep, città ai confini con la Siria. E soprattutto con il sogno di andare a caccia del titolo europeo dopo tre raduni di allenamento e il primo raggruppamento di campionato italiano andato in scena in questo 2021 fin qui irto di ostacoli. Barriere che i giovani e gli uomini del Vicenza sono comunque abituati a dribblare con forza di volontà pari all’abilità che dimostrano sul campo di gioco. Allenandosi spesso da soli e con sedute in videoconferenza con durante i mesi di restrizioni.

Si giocherà con il modulo di 7 contro 7, tutte le formazioni si affronteranno in un girone unico per qualificarne quattro su cinque alle finali. Niente semifinali, però, le prime due saranno catapultate direttamente verso l’atto conclusivo che assegnerà oro e argento. E visto che di questo metallo prezioso si parla, menzione speciale per Alejandra Argento, l’allenatrice del team da un paio di stagioni. Giocatrice sudamericana di futsal, quest’anno al Pero in Lombardia (serie A2), non si è tirata indietro nemmeno per lei per vivere questa entusiasmante avventura alla vigilia degli incontri tanto attesi.

A contendere il trofeo ai vicentini saranno, oltre ai turchi padroni di casa le altre formazioni provenienti dalla Polonia, Azerbaigian e Georgia. Si tratta nel dettaglio di Team Şahinbey Bld Amputee, Legia Amp Futbol, AFC Tbilisi e Karabakh FK oltre a VCA in rappresentanza dell’Italia. Per loro esordio alle 13 (ora italiana) contro i georgiani.