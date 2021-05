I vecchi caroselli televisivi di acqua minerale delle Piccole Dolomiti generano un nuovo progetto culturale  

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

C’erano anche gli storici caroselli televisivi di acque minerali delle Valli del Pasubio tra le bobine 35 mm ritrovate nella cabina di proiezione dell’Odeon, noto cinema d’essai di Vicenza. Erano dei brevi caroselli pubblicitari in onda negli anni Sessanta del secolo scorso che promuovevano le bontà dell’acqua minerale e delle bevande delle Piccole Dolomiti. Sono pellicole preziose che rivelano i costumi e le tendenze dell’epoca. Una memoria storica così significativa che ha spinto una giovane realtà, Bacàn, a musicare in modo estemporaneo le immagini delle pellicole recuperate.

Nasce così il progetto culturale “I Fantasmi dell’Odeon” sponsorizzato da Fonte Margherita che come impresa veneta si occupa di valorizzare l’acqua minerale e le bevande analcoliche delle Valli del Pasubio con cinque marchi storici – Fonte Margherita, Fonte Regina Staro, Acqua Azzurra, Fonte Lonera, Sorgente Alba – che imbottiglia nei suoi tre stabilimenti veneti. In Italia e all’estero Fonte Margherita valorizza la cultura del vetro e dell’ecosostenibilità. Nel rispetto dell’ambiente imbottiglia in vetro, nel porta a porta è a rendere, e nel nuovo packaging in cartone interamente riciclabile. Ma oltre alla sostenibilità ambientale e sociale tra i suoi valori Fonte Margherita annovera la valorizzazione del territorio e della sua storia, la solidarietà attraverso il sostegno a “Città della Speranza”, la fondazione onlus di ricerca pediatrica oncologica e la promozione di uno stile di vita sano.

Il progetto culturale “I Fantasmi dell’Odeon” ha consentito a dei giovani musicisti di sperimentare la propria musica, improvvisando durante le proiezioni delle pellicole ritrovate. Questi cortometraggi d’artista saranno on air nei canali social a metà maggio in attesa di una prima proiezione dal vivo al Cinema Odeon in cui l’interazione tra improvvisati suoni musicali e storiche immagini cinematografiche di sicuro susciterà negli spettatori nuove e piacevoli emozioni.