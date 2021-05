Un team vicentino in finale scudetto: serie tricolore di fuoco per i Diavoli nell’hockey

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Finale tricolore all’orizzonte per i Diavoli Vicenza, che ancora una volta lancia il guanto di sfida al Milano Quanta con in palio lo scudetto dell’hockey in line italiano. A giungere all’ultimo atto sono le due favorite della vigilia, dopo aver messo in pista i rispettivi roster di giocatori al gran completo nel corso dei playoff.

Primo atto sabato 8 maggio con la serie di finale che esordisce e che sarà al meglio delle cinque gare: chi ne vince tre, in pratica, trionfa e si aggiudicherà il trofeo 2021. Sia per la formazione berica di base al Palaferrarin di Vicenza che per la pluripremiata compagine meneghina imbottita di vicentini – a partire dal coach Luca Rigoni, omonimo del calciatore “più famoso”, si arriva lanciatissimi all’ultimo atto della stagione, dopo le semifinali “senza macchia” con un 3-0 rifilato ai Ghost Padova e all’altra squadra della nostra provincia in corsa, l’Asiago Vipers.

Rispetto al passato recente, che consta i 8 titoli consecutivi conquistati da Milano, ci cui gli ultimi cinque con l’attuale denominazione, forse stavolta sono proprio i biancorossi di Angelo Roffo a partire con qualche chance in più sulla carta. E non da sfavoriti o addirittura come vittime sacrificali negli anni dello strapotere dei lombardi sull’hockey in linea. A sancirlo sono soprattutto gli scores di una stagione in formato inedito a causa della pandemia, che tra l’altro non ha consentito di assegnare il titolo 2020. Per il club berico 1° posto nel girone con 39 punti nel Master Round (Quanta al terzo) e dominio assoluto in regular season, con margine di 16 punti sulla seconda (54 punti conquistati su 54) dopo un percorso netto di vittorie. Solo successi anche nei playoff, estromettendo prima Monleale nei quarti (7-2 e 9-4 i punteggi), e poi Padova nel derby veneto (8-1, 3-2 e 8-4) con fattore pista a favore. Sull’altro fronte di semifinale, gli altopianesi dopo aver sgambettato l’ostico Ferrara (4-1 esterno e 5-3), serviva una nuova impresa contro i milanesi, che hanno però prevalso nei tre duelli (3-1, 7-2 e 3-0).

Finalissima in minimo tre e massimo cinque partita al via da sabato. Si giocherà a Vicenza ma a porte chiuse, con i Diavoli a poter contare sul fattore campo per la prima volta. In 25 anni di massima serie, la compagine del capoluogo berico non ha ancora messo le mani sullo scudetto, mentre sono 7 i titoli in bacheca dei Vipers, dominatori nella prima decade del millennio. Ci riproverà ancora Vicenza, sempre con il forcone in mano ma con in più un bagaglio extra di motivazioni e di speranze. Dal canto suo Milano punta alla “stella”, vale a dire al 10° tricolore del suo palmares.

Il programma delle Finali:

Gara 1 (sabato 08.05)

Ore 18 Diavoli Vicenza – Milano Quanta

Gara 2 (mercoledì 12.05)

Ore 20.30 Milano Quanta – Diavoli Vicenza

Gara 3 (sabato 15.05)

Ore 18 Diavoli Vicenza – Milano Quanta

Ev. Gara 4 (mercoledì 19.05)

Ore 20.30 Milano Quanta – Diavoli Vicenza

Ev. Gara 5 (sabato 22.05)

Ore 18 Diavoli Vicenza – Milano Quanta