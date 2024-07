Il calciatore ex Lane Stefano Guerra in fin di vita dopo la puntura di un insetto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una puntura d’ape rischia di costare la vita a Stefano Guerra, ex difensore nel calcio di serie B e C che ha vestito la casacca biancorossa del “Lane” in passato, da giovanissimo. Il 62enne, veronese di nascita e che vive da tempo in Emilia Romagna – dopo aver concluso la carriera di atleta in Toscana, nel Prato, a metà anni ’90 – si trova ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata.

Si parla di stato di coma nei giornali locali di Reggio Emilia che riportano la notizia del dramma capitato all’ex calciatore, il quale era consapevole di essere allergico alle punture d’insetto e avrebbe subito chiesto aiuto, prima di essere colpito da un malore. Un infarto, con conseguente ricovero d’urgenza in codice rosso.

Stefano Guerra, che ha giocato una manciata di partite in biancorosso a inizio anni ’80 da ventenne, è assistito in terapia intensiva all’ospedale di Santa Maria Nuova, il polo medico principale reggiano. L’arresto cardiaco è stato provocato da uno shock anafilattico conseguente alla puntura, probabilmente di un’ape. Il fatto risale al fine settimana scorso. Da allora l’ex difensore lotta per sopravvivere. Sono tanti tifosi del calcio storici delle tre regioni – Veneto, Toscane ed Emilia Romagna – che stanno pregando per le sue sorti, dopo aver appreso delle sue condizioni di salute dalle testate on line.

Proprio nel Lanerossi Vicenza ai tempi di ritorno in serie B dopo l’età aurea contraddistinta dai gol di Paolo Rossi, Guerra fu lanciato nel calcio professionistico. Proveniva dall’Audace San Michele, squadra veronese di dilettanti, e fu opzionato dalla dirigenza berica a 18 anni. Poi l’esordio allo stadio Menti come giovane di prospettiva, impiegato all’occorrenza. Dopo tre stagioni in biancorosso l’atleta veneto proseguì la carriera al Prato, in diversi momenti, e alla Reggiana (con promozione in serie B nel 1989), fino al definitivo ritiro. Proprio nella città “granata”, dove ha messo radici ed è considerato una bandiera, poi ha costruito la sua famiglia e intrapresa una seconda carriera professionale come operatore di banca.