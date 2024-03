Barone, oggi la camera ardente al Viola Park. Commisso: “Joe sarà sempre accanto a noi”

Al momento di raccoglimento hanno partecipato anche tutti i ragazzi e ragazze delle squadre giovanili oltre ai giocatori e giocatrici delle prime squadre. La Fiorentina è andata alle 8.30 in forma privata e erano presenti anche i nazionali Milenkovic e Kayode, che hanno chiesto e ottenuto un permesso rispettivamente dallo staff della nazionale serba e da quello dell'Italia U21. Sui profili social il club Viola ha pubblicato un video con le immagini più belle degli anni di Joe Barone come direttore generale della Fiorentina.

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, con cui Barone ha lavorato a lungo, è atterrato all’aeroporto di Peretola poco prima delle 6.30, assieme alla moglie Catherine, il Chief Financial Officer di Mediacom Mark E. Stephan e il fratello di Joe Barone. Commisso è stato presente fin dall'apertura della camera ardente e ha ricordato in un breve discorso alla squadra viola il suo amico e braccio destro.Insieme abbiamo fatto un grande centro sportivo,. Joe lavorava in continuazione e ci sentivamo tutti i giorni, anche il giorno in cui è stato male. Per questo posso solo ringraziare lui e la sua famiglia.