Il Vicenza mette la… terza e accelera: 2-0 alla Pro Vercelli. Arzignano sconfitto da un eurogol

Animi sportivi contrastanti dopo il turno infrasettimanale di serie C giocato ieri sera, con il L.R. Vicenza a mettere il terzo mattone consecutivo da tre punti nella rincorsa al podio e, invece, l’Arzignano Valchiampo a incappare in una sconfitta nel derby veneto con Virtus Verona: gialloazzurri battuti 1-0 in trasferta.

Biancorossi vittoriosi al Menti per 2-0 sulla Pro Vercelli grazie all’uno due in tre minuti firmato da Sandon e Pellegrini tra il 21′ e 24′ del primo tempo (il primo di testa su corner preciso di Ronaldo, il secondo in girata mancina al volo su cross di Costa), per i rossoneri veronesi il matchwinner è invece il colombiano Ceter al 40′, autore di un eurogol. Il 26° turno si disputa tra ieri e oggi, per la squadra berica di Stefano Vecchi ancora 36 i punti in palio prima della fine della regular season.

Classifica alla mano, L.R. Vicenza che accorcia ulteriormente a meno 3 punti sulla Triestina (ieri ko, al terzo stop nelle ultime cinque apparizioni) e paladini dell’Ovest della provincia calcistica stabili al 13° posto ma che interrompono la strisce di punti utili, in compagnia di un Renate corsaro proprio a Triste (1-3 il punteggio) in casa degli alabardati. In testa al girone A di serie C non steccano Mantova e Padova, entrambe al successo esterno e a cementare il dominio dei virgiliano e il ruolo da outsider unica dei biancoscudati patavini.

I TABELLINI – LR VICENZA- PRO VERCELLI 2-0

LR Vicenza: Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; Talarico (dal 90′ Lattanzio), Ronaldo, Cavion (dal 67′ Tronchin), Costa (dal 67′ Greco); Della Morte (dal 79′ Delle Monache); Pellegrini (dal 67′ Rolfini), Ferrari. A disposizione: Gallo, Massolo, Fantoni, Proia, Rossi, Busato. Allenatore: Stefano Vecchi.

Pro Vercelli: Sassi; Frey, Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini (dal 64′ Iezzi); Pinzi (dal 46′ Kozlowski), Santoro, Iotti; Mustacchio (dal 64′ Pannitteri), Rojas (dal 64′ Nepi), Maggio (dal 90’+1′ Gheza). A disposizione: Vaccarezza, Mastrantonio, Contaldo, Casazza, Rutigliano, Forte, Citi, Petrella. Allenatore: Andrea Dossena.

Marcatori: 21′ Sandon (LRV), 24′ Pellegrini (LRV)

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia, assistenti Antonio Junior Palla di Catania e Luca Capriuolo di Bari; quarto ufficiale Maksym Frasynyak di Gallarate

Ammoniti: Frey (PV), Pinzi (PV), Sarzi Puttini (PV), Ronaldo (LRV), Maggio (PV), Ferrari (LRV), Golemic (LRV), Delle Monache (LRV)

Spettatori: 7.160 di cui 6.390 abbonati e 6 ospiti, incasso pari a 50.300 euro

Note: serata mite, terreno in buone condizioni. Ammonito il preparatore dei portieri Onesti (LRV) dalla panchina

I TABELLINI – VIRTUS VECOMP-ARZIGNANO VALCHIAMPO 1-0

Virtus Verona: Sibi, Mazzolo, Daffara, Danti (22’ st Begheldo), Ruggero, Amadio (37’ st Toffanin), Ceter, Gomez (31’ st Zigoni), Metlika, Cabianca, Vesentini (22’ st Zarpellon). All. Fresco. A disposizione: Zecchin, Voltan, Manfrin, Ntube, Lodovici, Demirovic, Menato, Ambrosi.

Arzignano Valchiampo: Pigozzo, Bernardi (13’ st Davi), Lakti, Bordo (36’ st Casini), Lunghi (13’ st Menabò), Gemignani, Piana (26’ st Boffelli), Antoniazzi, Faggioli (26’ st Mattioli), Milillo, Parigi. All. Bianchini. A disposizione: Boseggia, Botti, Zanon, Barba, Centis, Campesan.

Arbitro: Gavini di Aprilia

Marcatori: 39’ pt Ceter

Note. Ammoniti: Ceter, Sibi, Ruggero, Mazzolo, Bernardi, Piana, Antoniazzi.

GLI HIGHLIGHTS – LR VICENZA-PRO VERCELLI 2-0

GLI HIGHLIGHTS – VIRTUS VECOMP-ARZIGNANO VALCHIAMPO 1-0